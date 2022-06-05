О главных событиях в Тверской области на утро 5 июня 2022 года: Полосатая телебашня, приговор убийце бабушки и гусли для Сергея Безрукова

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 5 июня 2022 года. Фото: Юлия Пыхалова, Алексей Булатов, Сергей Горчаков.

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 5 июня 2022 года.

Сегодня на тверской телебашне должны включить полосатую подсветку - таким образом Тверь присоединится к акции в поддержку усилий по сохранению популяции амурских тигров. Полосатой башня будет до 8 июня.

В тигриные цвета телебашни в эти дни будут окрашены в Останкино, Воронеже, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном и других городах. Акция проходит в честь работы, которую проводит Центр «Амурский тигр» и в преддверии предстоящего Международного форума по сохранению тигра.

А вчера в Тверской области был дан старт XXIII Волжскому крестному ходу. Сегодня его второй день. Паломники сегодня находятся в деревне Сосница Осташковского района. За 20 дней, что будет проходить крестный ход, они посетят Нило-Столобенскую пустынь, Осташков, Пено, Селижарово, Ржев, Зубцов, Старицу, Торжок и друге города и посёлки Тверской области. Побывают в Твери и Дубне. Завершится их путешествие 23 июня в Калязине.

Приговор убийце собственной бабушки оставили без изменений. Житель Калязина зарезал свою бабушку ножом и забрал 68 000 рублей, которые она хранила дома. Тверской областной суд признал его виновным и назначил 9 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Смягчить наказание осуждённый пытался в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве, но безуспешно.

А у знаменитого актёра Сергея Безрукова теперь есть гусли из Тверской области. Инструмент сделан специально для него в мастерской «Мир гуслей» из села Пушкино Калининского района. Основатель и главный мастер этой мастерской Сергей Горчаков лично доставил гусли артисту.

Гусли украшены росписью - с одной стороны берёзки, с другой - портреты самого Безрукова в его актёрских образах. Артист остался доволен.