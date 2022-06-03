Калининская АЭС: порядка двух тысяч детей стали участниками праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В праздничных мероприятиях приняли участие порядка двух тысяч юных жителей города-спутника Калининской АЭС.

Мероприятия прошли по всему городу. В спорткомплексе Калининской АЭС для школьников провели спортивно-развлекательный праздник «Летние каникулы - спортивные каникулы». Там спортсмены федерации каратэ «Киокусинкай» провели показательные выступления. Затем для ребят организовали спортивные активности. Они сбивали кегли, играли в футбол, прыгали на скакалке, проверяли свою меткость, гибкость и скорость. Для самых маленьких в удомельской школе №1 прошел муниципальный этап II спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу.

Центр общественной информации Калининской АЭС стал местом проведения театрально-развлекательной программы. Мероприятие, организованное Калининской атомной станцией и Профсоюзной организацией, объединило детей всех возрастов. Ребят развлекали актеры Санкт-Петербургского театра в костюмах героев из легендарного волшебного мира Гарри Поттера. Каждый желающий мог пройти вступительные экзамены в школу чародейства и волшебства «Хогвартс», примерить волшебную шляпу, вместе с Гоблином отчеканить монетку, сварить магическое зелье, полетать на метле и своими руками изготовить волшебную палочку. Ключевым моментом всего праздника стал спектакль «Турнир трех волшебников» с лазерным шоу, акробатическими, танцевальными и песенными номерами.

«В восторге и дети, и взрослые! Мы будто побывали в сказке, в настоящей волшебной стране, с магами и колдунами. Мы всегда стараемся посещать праздники, которые дарит удомельцам Калининская АЭС. Это всегда что-то новое, яркое, масштабное, запоминающееся, интересное всем - от малышей до пенсионеров. Большое спасибо!», - поделилась своими впечатлениями жительница Удомли Анна Абанина.

Насыщенную развлекательную программу для детей приготовили и муниципальные власти. Юные удомельцы участвовали в викторинах, катались на аттракционах, танцевали, состязались в логические и настольные игры. Завершился праздник концертом с участием творческих и музыкальных коллективов Удомли.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС