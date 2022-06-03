«Я не могу без сына»: Из-за аварийной проводки сын разлучен с папой

Аварийная проводка является угрозой пожара Фото: БФ "Константа"

- Вот не поверите… Я когда эту девушку впервые увидел, подумал: она станет моей женой, - Михаил немного улыбается, вспоминая историю знакомства с будущей супругой.

Но воспоминания явно даются ему нелегко. А когда его рассказ доходит до событий двухлетней давности, голос срывается.

- Извините. До сих пор тяжело. Два года прошло, но легче не стало… - говорит он.

У жены Михаила всегда было больное сердце. Но когда в 2020-м семья переехала в Тверскую область, казалось, что ситуация меняется: наш климат явно подходил ей больше, чем ташкентский, где они встретились больше 20 лет назад. Но женщину сразил инсульт. Скорая приехала слишком поздно…

Михаил признается, что первое время чувствовал себя абсолютно потерянным и впал в апатию. К тому же начались перебои с работой. А ведь он серьезный специалист-конструктор, в свое время был начальником производства. Сейчас же приходится хвататься за любую подработку.

Но этого очень мало, ведь отец семейства продолжает выплачивать кредит за дом, который они купили с женой, переехав в Верхневолжье. И сумма по-прежнему существенная.

И это не самое тяжелое. Больше всего Михаил переживает, что из-за всех домашних проблем, в частности из-за аварийной проводки, которая является угрозой пожара, его младший сын Илья оказался в социально-реабилитационном центре. Папа постоянно навещает его и созванивается, но мальчик хочет скорее вернуться домой.

- Мне поставили условие: сначала сделать дома проводку, - продолжает Михаил. - Она действительно в аварийном состоянии, я понимаю, что существует опасность, хоть мы и осторожны. Но денег на замену нет. А я очень хочу, чтобы Илюша вернулся. Он мой самый близкий человек, мой единственный помощник. Старшему сыну уже 21, живет отдельно.

Илья чуткий, заботливый мальчик, очень любит животных. Когда родители на новом месте решили завести хозяйство, он выпросил себе козочку. Сам за ней ухаживал, сам доил. А когда у нее родился козленок, выхаживал малыша. В этом трогательном отношении к братьям нашим меньшим он похож на своего папу. Михаил признается, что, когда на подворье появились гуси, ни одного из них в итоге так и не попробовали:

- Не могли резать, ведь сами их выкармливали, заботились. Только яйца ели. Теперь гусей, правда, всё равно нет - хорьки к нам повадились ходить.

- Но коза с козленком на месте? Ждут хозяина?

- Не только они - у Илюши много животных: две кошки, хомяк, попугай, собака, которую мы взяли из приюта, - перечисляет Михаил. И добавляет: - Все его очень ждут. Уже почти полгода прошло, как он попал в СРЦ. Тяжело очень без него.

В наших силах сделать так, чтобы Илья вернулся к папе насовсем. Но первым делом нужно решить вопрос с проводкой. Денег на это у Михаила не хватает - приходится выплачивать кредит, а на проживание остается совсем мало.

Деньги на ремонт проводки фонд «Константа» собирает по проекту «Кипрей». Напомним, он направлен на профилактику пожароопасных ситуаций. А в тех случаях, когда беду не удалось предотвратить, погорельцам помогают купить или построить новый дом.

Если вы хотите помочь семье, переходите по ссылке.

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