В Твери положительно оценили работу местных чиновников в прошлом году 37% опрошенных.
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ
В Тверской области идёт опрос населения о работе органов власти и организаций, оказывающих услуги населению. Анкетирование стартовало ещё в феврале, но, судя по всему, мало кто о нём знает: к полудню 3 июня в Твери в опросе приняли участие всего 24 человека.
А дело-то благое - глас народа как-никак. С какой целью проводится опрос, не сказано, но хочется верить, что его результаты будут влиять на будущие решения, принимаемые «наверху».
Подобное анкетирование проводится практически каждый год с 2015-го. Результаты подбиваются отдельно для каждого района (округа) Тверской области, а также для Твери.
Расскажем, как голосовали раньше и как пройти опрос в этом году.
Вот, например, итоги опроса за 2021 год. Активнее всего голосовали в Торопецком районе (2338 человек), Ржеве (2086 человек) и Твери (1255 человек). Это лишь малая толика жителей, но есть муниципалитеты, где не набралось даже пятидесяти проголосовавших. Надо бы поактивнее!
Деятельностью органов местного самоуправления в 2021 году были довольны больше всех жители Оленинского (79%), Вышневолоцкого (78%) и Жарковского (77%) районов. Самые низкие оценки своей местной власти поставили в Бологовском (20% положительных оценок) и Сонковском (21%) районах.
А вот в Твери положительно оценили работу местных чиновников 37% опрошенных. В прошлом году жители областной столицы также были недовольны состоянием автомобильных дорог, зато неплохо оценили качество услуг ЖКХ.
Подробнее познакомиться с результатами опросов прошлых лет можно на сайте областного правительства - полюбопытствуйте.
Чтобы оставить свой отзыв о работе местной власти, нужно заполнить специальную форму на официальном сайте регионального правительства тверскаяобласть.рф. Опрос завершится 31 декабря.
Предлагается оценить работу местной администрации, её главы, Думы; организацию транспортного обслуживания; состояние дорог; качество услуг ЖКХ; услуги учреждений культуры, медицинских организаций, школ и детских садов; открытость местных органов власти; антитеррористическую безопасность.
Регистрироваться, чтобы проголосовать, не нужно - опрос анонимный. Голосовать предлагается людям от 18 лет.
На главной странице сайта правительства кликаем по меню (три горизонтальные линии в верхнем правом углу), прокручиваем его вниз и кликаем по слову «опрос».
Перейдя в опрос, найдите в списке район или округ, в котором вы живёте, нажмите кнопку «Голосовать».
Откроется анкета из 18 вопросов с вариантами ответов. Завершив опрос, нажмите кнопку «Голосовать». Сразу после этого появятся общие результаты опроса, которые имеются к настоящему моменту.
«КП»-Тверь», конечно, тоже приняла участие в опросе и узнала имеющиеся на сегодня результаты. Выводы делать рано, однако узнать, как голосуют люди, интересно. Согласитесь или поспорьте с их мнением и тоже проголосуйте.
Первые итоги опроса.
Фото: ПТО
На 3 июня в Твери результаты таковы. Удовлетворены респонденты:
- газоснабжением (67%);
- электроснабжением (54%);
- теплоснабжением (50%);
- водоснабжением (41,7%);
- качеством общего образования (38%).
Не удовлетворены:
- деятельностью органов местного самоуправления (75%);
- качеством дорог (66,7%);
- медицинской помощью (66,7%);
- деятельностью городской Думы (58%);
- деятельностью главы города (54%);
- организацией транспортного обслуживания (46%);
- качеством услуг в сфере культуры (46%);
- информационной открытостью органов местного самоуправления (58%).
Большинство опрошенных (54%) посчитали, что вероятность проведения терактов в Твери низкая. И затруднились оценить опрошенные качество дошкольного и дополнительного образования в столице Верхневолжья.