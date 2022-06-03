В Твери положительно оценили работу местных чиновников в прошлом году 37% опрошенных. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В Тверской области идёт опрос населения о работе органов власти и организаций, оказывающих услуги населению. Анкетирование стартовало ещё в феврале, но, судя по всему, мало кто о нём знает: к полудню 3 июня в Твери в опросе приняли участие всего 24 человека.

А дело-то благое - глас народа как-никак. С какой целью проводится опрос, не сказано, но хочется верить, что его результаты будут влиять на будущие решения, принимаемые «наверху».

Подобное анкетирование проводится практически каждый год с 2015-го. Результаты подбиваются отдельно для каждого района (округа) Тверской области, а также для Твери.

Расскажем, как голосовали раньше и как пройти опрос в этом году.

Вот, например, итоги опроса за 2021 год. Активнее всего голосовали в Торопецком районе (2338 человек), Ржеве (2086 человек) и Твери (1255 человек). Это лишь малая толика жителей, но есть муниципалитеты, где не набралось даже пятидесяти проголосовавших. Надо бы поактивнее!

Деятельностью органов местного самоуправления в 2021 году были довольны больше всех жители Оленинского (79%), Вышневолоцкого (78%) и Жарковского (77%) районов. Самые низкие оценки своей местной власти поставили в Бологовском (20% положительных оценок) и Сонковском (21%) районах.

А вот в Твери положительно оценили работу местных чиновников 37% опрошенных. В прошлом году жители областной столицы также были недовольны состоянием автомобильных дорог, зато неплохо оценили качество услуг ЖКХ.

Подробнее познакомиться с результатами опросов прошлых лет можно на сайте областного правительства - полюбопытствуйте.

ОПРОС-2022

Чтобы оставить свой отзыв о работе местной власти, нужно заполнить специальную форму на официальном сайте регионального правительства тверскаяобласть.рф. Опрос завершится 31 декабря.

Предлагается оценить работу местной администрации, её главы, Думы; организацию транспортного обслуживания; состояние дорог; качество услуг ЖКХ; услуги учреждений культуры, медицинских организаций, школ и детских садов; открытость местных органов власти; антитеррористическую безопасность.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

Регистрироваться, чтобы проголосовать, не нужно - опрос анонимный. Голосовать предлагается людям от 18 лет.

На главной странице сайта правительства кликаем по меню (три горизонтальные линии в верхнем правом углу), прокручиваем его вниз и кликаем по слову «опрос».

Перейдя в опрос, найдите в списке район или округ, в котором вы живёте, нажмите кнопку «Голосовать».

Откроется анкета из 18 вопросов с вариантами ответов. Завершив опрос, нажмите кнопку «Голосовать». Сразу после этого появятся общие результаты опроса, которые имеются к настоящему моменту.

ДОВОЛЬНЫ ГАЗОМ, НЕДОВОЛЬНЫ ЧИНОВНИКАМИ

«КП»-Тверь», конечно, тоже приняла участие в опросе и узнала имеющиеся на сегодня результаты. Выводы делать рано, однако узнать, как голосуют люди, интересно. Согласитесь или поспорьте с их мнением и тоже проголосуйте.

Первые итоги опроса. Фото: ПТО

На 3 июня в Твери результаты таковы. Удовлетворены респонденты:

- газоснабжением (67%);

- электроснабжением (54%);

- теплоснабжением (50%);

- водоснабжением (41,7%);

- качеством общего образования (38%).

Не удовлетворены:

- деятельностью органов местного самоуправления (75%);

- качеством дорог (66,7%);

- медицинской помощью (66,7%);

- деятельностью городской Думы (58%);

- деятельностью главы города (54%);

- организацией транспортного обслуживания (46%);

- качеством услуг в сфере культуры (46%);

- информационной открытостью органов местного самоуправления (58%).

Большинство опрошенных (54%) посчитали, что вероятность проведения терактов в Твери низкая. И затруднились оценить опрошенные качество дошкольного и дополнительного образования в столице Верхневолжья.