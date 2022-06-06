О главных событиях в Тверской области на утро 6 июня 2022 года: страшное ДТП, 200 уборщиков мусора на карьерах и федеральные миллиарды на туризм

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 6 июня 2022 года. Фото: ГИБДД по Тверской области, ПТО

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 6 июня 2022 года.

5 июня в Тверской области прошел ряд экологических мероприятий в рамках Всемирного дня окружающей среды. Самой масштабной из них стала всероссийская экологическая акция «Марафон зеленых дел», участниками которой в Твери стали свыше 200 студентов и волонтеров.

В рамках марафона экологический субботник в областной столице прошел на Константиновских карьерах.

На карьерах смогли собрать более 16 кубов мусора с береговой линии водоема.

Правительство РФ приняло решение о выделении 16 регионам 24,2 млрд рублей на развитие туристических кластеров. Есть в этом списке получателей и Тверская область. Деньги выделяются из федерального бюджета и предназначены для создания инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для Тверской области из этой суммы выделено 2,69 млрд рублей в течение трёх лет. В 2022 году инвестиции составят 436 млн рублей, в 2023-м — почти 1,7 млрд, в 2024-м — почти 2,1 млрд рублей.

Днем 5 июня в Заволжском районе Твери произошла авария, в которой погиб один человек, а трое пострадали.

На дороге, за ж/д переездом в сторону Савватьево, женщина за рулём «Киа» Рио выехала на встречку и столкнулась с иномаркой «Фольксваген» Транспортер.

Женщина погибла на месте. Пострадали еще трое: пассажирка «Киа», находится в тяжелом состоянии, пассажир «Киа» - на момент прибытия медиков находился в сознании, пострадал и водитель «Фольксвагена», но он от госпитализации отказался.