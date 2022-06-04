О главных событиях в Тверской области на утро 4 июня 2022 года: алименты на 190 миллионов рублей, фальсифицированная молочка и Северный обход

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 4 июня 2022 года. Фото: ПТЯо, ФССП по Тверской области, Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 4 июня 2022 года.

В Тверской области на исполнении у судебных приставов сейчас находится порядка 10 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

Самому пожилому должнику по алиментам - 72 года, самому молодому - 18 лет. В этом году тверскими судебными приставами уже взыскано свыше 190 миллионов на содержание детей или родителей.

3 июня в областном правительстве губернатор Игорь Руденя и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко обсудили начало строительства Северного обхода Твери. Речь - о третьем этапе скоростной автодороги М-11.

Сейчас подготовка территории к началу активной фазы строительства.

Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 «Нева», позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.

Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками на Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через реку Волгу длиной более 1 км.

В Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили качества молочной продукции в магазинах. Выявлен фальсификат.

Проверку не прошли: сливочное масло из Самарской области и сыр "Эдам" (отобраны в магазине Вышнего Волочка), сливочное масло из Московской области (отобрано в детском саду Торжка), творог 9% из Волгоградской области (место обора - психоневрологический интернат в Тверской области).

Образцы были направлены в лабораторию Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.