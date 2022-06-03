О главных событиях в Тверской области на утро 3 июня 2022 года: кровавая драка в автобусе, первая гроза и феромонные ловушки в парке

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 3 июня 2022 года. Фото: VK/ “Осторожно. Тверь», Роспотребнадзор

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 3 июня 2022 года.

Днём 2 июня в Твери, в рейсовом автобусе произошла массовая драка. Видео этой кровавой разборки в общественном транспорте опубликовано в группе ВК "Осторожно.Тверь".

Судя по кадрам видео, попавшим в сеть, в автобусе драться начали подростки и нетрезвые молодые люди. Пассажиры салона были шокированы происходящим и выдохнули с облегчением, когда у ЖК «Солнечный» дерущиеся выскочили на улицу, где разборки продолжались. Водитель автобуса пытался остановить дерущихся, вызвал полицию.

Правоохранители участников драки уже разыскали и проводят проверку.

В Твери накануне поздно вечером прошла первая летняя гроза. Днём столбик термометра поднимался до отметки выше +20, было тепло и влажно. О возможной грозе и осадках ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей ещё утром, но гроза в областную столицу пришла лишь ближе к ночи и была непродолжительной. В ближайшие три дня синоптики Тверского гидрометцентра существенных погодных изменений не обещают.

На плодовых деревьях в Парке Победы Твери специалисты межрегионального Управления Роспотребнадзора установили 35 феромонных ловушек. Конструкции также развесили в оранжерейном комплексе МБУ "Зеленстрой".

Феромонные ловушки позволяют в короткие сроки выявить вредителей и предотвратить их распространение. Ловушки безопасны для человека и окружающей среды.

Через четыре недели ловушки снимут и отправят в Тверскую межобластную ветлабораторию на исследование.