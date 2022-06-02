Правительство региона готово содействовать: Под Тверью будут производить российские сервера, компьютеры и ноутбуки

Вид на комплекс, который выкупила ГК «Аквариус». Фото: пресс-служба ГК «Аквариус»

Чуть к югу от Твери, рядом с трассой М-10, будет запускать свой завод российская компания «Аквариус», которая специализируется на производстве серверов, систем хранения данных, десктопов, ноутбуков и планшетов. В этом году там выкуплен огромный производственно-логистический комплекс желто-серой расцветки. 2 июня его посетил губернатор Игорь Руденя.

«Аквариус» приобрел комплекс, в котором ранее находилось производство американской компании. Она ушла с российского рынка. В итоге отечественный производитель получил не только готовое здание с большими площадями и инфраструктурой, но и кадры.

Вид сверху. Фото: пресс-служба ГК «Аквариус»

Как рассказал тверским журналистам президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов, несколько десятков специалистов., работавших на располагавшемся в комплексе предприятии, трудоустраиваются в российскую компанию. Они уже проходят переподготовку в Ивановской области, где у «Аквариуса» расположен их первый завод. Всего же со временем на предприятии под Тверью планируется открыть свыше 400 рабочих мест, а в перспективе - до 1200.

Общая площадь выкупленного комплекса составляет 27 тыс. квадратных метров, что почти вдвое больше завода «Аквариуса» в Ивановской области. Однако, как уточнили представители компании, пока в планах запуск производства на 10 тыс. кв. м с расширением до 14 тыс. кв. м. Остальное пространство, видимо, будет использоваться как склад продукции.

Первую производственную линию предполагается запустить уже в этом году. Это позволит увеличить мощности ГК «Аквариус» в 2,5 раза - до 2,5 млн устройств. Совокупные инвестиции в новый проект составят порядка 5 млрд руб.

Пока огромное строение частично пустует, частично занято под склад.

На вопрос, почему остановились именно на этом комплексе, Владимир Степанов ответил:

- Тверь выбрали потому, что это хороший готовый комплекс, который не нужно строить, это экономит время на запуске производства, плюс хорошая логистическая доступность.

Выпускать у нас будут оборудование из всего спектра «Аквариуса»: серверы, системы хранения данных, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные ПК, принтеры.

На вопрос о рынках сбыта президент ГК «Аквариус» ответил, что компания ориентирована на отечественных государственных и корпоративных заказчиков, на предприятия, а не на частных лиц.

На встрече Игоря Рудени с руководством «Аквариуса» прямо на месте - на территории комплекса - были рассмотрены варианты строительства новой подъездной дороги, достигнута договоренность в содействии в обеспечении электроснабжением.

На встрече руководства компании с губернатором. Фото: ПТО

Еще одной темой встречи стал вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для IT-сферы.

- Правительством Тверской области и компанией «Аквариус» совместно с Тверским государственным университетом, Тверским государственным техническим университетом и колледжами разработана концепция многоступенчатой системы подготовки кадров: от профориентации школьников до гарантированного трудоустройства молодых специалистов, - сообщила детали пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что и ряд тверских колледжей будет вести подготовку специалистов под запросы предприятия.

Кроме того, "Аквариус" вполне может поучаствовать и в создание IT-парка на территории Морозовского городка после его ренновации. Но это уже совсем другая история...

Схематический план развития производства. Фото: Александр ЖМУЛИН