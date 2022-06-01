Досуг в Твери с 1 по 8 июня: Пушкинский праздник, пикник с котлетами и Петрушкой, "Метель" в начале лета и кукольные грезы

В Берново ждут гостей. Фото: VK/Музей Пушкина А.С. в с. Берново

ФЕСТИВАЛИ

«Себя как в зеркале я вижу…»

Под таким названием пройдет традиционный Пушкинский праздник поэзии 5 июня в Берново (это в Старицком районе, в 124 км по трассе к юго-западу от Твери).

Многие годы селе, где в имении Вульфов любил гостить великий поэт, проводится этот праздник. Там царит особая атмосфера…

В этом году впервые на главной сцене гостям поэтического праздника будет представлен балет «Бахчисарайский фонтан» по мотивам одноименной романтической поэмы Александра Пушкина в исполнении артистов Московского театра русского классического балета.

Программа:

11:30-12:00 - возложение цветов к памятнику Александра Пушкина;

12:00-15:00 - торжественное открытие праздника, мастер-класс по бальному танцу, финал областного детско-юношеского конкурса #читаемвместе; 13:00-15:00 - балет «Бахчисарайский фонтан» (главная сцена);

12:00-15:00 - работа площадки «Диво-остров» (подвижные и интелектуальные игры для детей, а также фотозона в тематике пушкинских сказок);

12:00-15:00 - «Арт-Пушкин» (мастер-классы по живописи);

12:00-13:00 «Про-Пушкин» (камерный концерт классической музыки);

12:00-15:00 - литературная гостинная с чтением стихотворений местных поэтов;

12:00-15:00 - сборные экскурсии по усадьбе, где расположен музей А.С. Пушкина;

12:00-15:00 - работа ярмарки и изделиями мастеров народных промыслов, а также угощениями.

Вход - бесплатный.

6+

Котлеты, что Пушкин советовал

А за день до праздника поэзии, 4 июня, в Торжке состоится праздник еды, так сказать. Между этими двумя событиями есть некая взаимосвязь. Ведь фестиваль «У Пожарского в Торжке» обязан своему возникновения и во многом посвящен тем самым котлетам, отведать которых в свое время сам Пушкин в стихе советовал…

Подготовлена обширная программа с 12:00. Самое интересное - мастер класс по приготовления пожарских котлет, рассказ о ее истории и дегустация - начнется в 12:30.

Далее праздник продолжат различные мастер-классы, в том числе по старинной русской и карельской кухнях, дегустации вина, выступления различных фольклорных групп, ярмарочный спектакль про Петрушку, экскурсия по городу (для желающих) и файер-шоу под занавес.

Центром праздника станет исторический центр Торжка на улице Медниковых.

18+

КОНЦЕРТЫ

И снова Пушкин...

4 июня в 18:30 ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина в Тверской филармонии повторят музыкально-литературную встречу «Метель» по мотивам известного прозаического произведения великого поэта.

За музыкальную часть представления отвечает губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (дирижер - Андрей Кружков).

Чтец - актер театра и кино Виталий Гогунский.

Режиссер программы - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость билетов: от 600 до 800 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

Куклы и картины

С 1 по июня в тверском музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной (на площади Славы) открыта выставка «О живописи и кукольных грезах». Это попытка соединить в едином пространстве живопись и авторскую художественную куклу.

Вот что сказано о ней в анонсе:

"Этот творческий эксперимент объединил художника Дмитрия Азарова, пишущего удивительные картины на иносказательные авторские сюжеты и союз художников-кукольников народной студии «Вдохновение» (МБУК «Удомельский центр культуры и досуга») под руководством Елены Симакиной. Это выставка о мироощущении и миропонимании, о стремлении к вечным ценностям - гармонии, красоте, внутренней человеческой свободе".

В экспозиции - картины и куклы.

Цена билета: от 30 до 100 рублей.

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Бонус

Хотим также напомнить, что в тверском городском музейно-выставочном центре скоро - в воскресенье - закроется выставка больших репродукций картин Клода Моне, выполненных в позволяющей близко воссоздать оригинал технике "жикле". А в областной картинной галерее продолжает работать выставка оригинальных картин русских передвижников.