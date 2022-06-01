Чтобы в семье было как за каменной стеной: самое время вспомнить о защите детей

Фото: БФ Константа

По сути, вся его работа с трудными подростками и неблагополучными семьями сводится к одному – к защите детей. Нужно сделать так, чтобы дома они были в безопасности. Поэтому «Константа» собирает деньги на замену проводки и печей, помогает сделать ремонт, купить новую сантехнику, решает недетские вопросы, связанные с проблемами употребления алкоголя родителями.

Давайте вспомним лишь несколько историй с хорошим концом.

В семье Любови и Валерия – 11 детей. Старшие уже создали собственные семьи. А пять младших, которые учатся в школе, оказались в СРЦ.

Все произошло из-за того, что семья решила переехать в другой город и начать жизнь с чистого листа – надоело терпеть проблемы с работой. В итоге поехали осмотреться и взяли с собой только одну дочь, а остальных ребят оставили вместе с совершеннолетними братьями и сестрами, но официально это не оформили. Поэтому опека отобрала детей.

Вернуть их оказалось непросто. Ведь у супругов долги за квартиру, комнаты детей требовали ремонта, нужна была новая мебель. После того, как фонд «Константа» вместе с вами помог закрыть эти вопросы, семья снова вместе.

Вернулся домой и школьник Миша. Он живет вместе с папой, художником-реставратором Артемом. Его мама серьезно заболела вскоре после рождения сына, а прошлой весной скончалась. Похоронили женщину в восьмой день рождения сына.

Потеряв любимую, Артем начал выпивать. Когда он с запахом алкоголя пришел в школу за Мишей, учителя забили тревогу. В итоге опека поместила мальчика в социально-реабилитационный центр.

Отец постоянно навещал Мишу, подолгу общался с ним. Вернуть его стало для него главной задачей. Фонд «Константа» помог ему справиться с зависимостью и жить дальше вместе с сыном. Подробная история семьи здесь: Проект «Паруса надежды» фонда «Константа» помогает семьям преодолеть кризис - Благотворительный фонд «Константа» (constanta-fund.ru)

И таких историй у «Константы» за 11 лет работы накопились тысячи. В большинстве случаев – со счастливым концом. Потому что неравнодушных людей, которые помогают организации, тоже тысячи. Благодаря им сборы средств проходят удачно и семьи забывают о проблемах. Хотя бы о некоторых.

Сейчас «Константа» собирает деньги, чтобы помочь Елене и ее детям. С декабря 2021-го брат с сестрой – Артем и Саша - находятся в социально-реабилитационном центре. Так случилось, что в конце года их мама Елена попала в больницу. Дети остались дома со старенькой бабушкой. Опека вынуждена была забрать их в СРЦ.

Своего жилья у их мамы Елены никогда не было.

Купить нормальную квартиру на маткапитал тоже не получилось – когда-то женщина нарвалась на мошенников, которые обманули ее.

Теперь ей выдали квартиру из маневренного фонда. Но санузлу необходим капитальный ремонт с заменой труб и сантехники. Это неподъемная задача для Елены. Фонд Константа объявил сбор, чтобы решить проблему и вернуть детей к маме.

Работы по защите детей у «Константы» хватает круглый год. Но 1 июня – лишний повод рассказать о ней. И порадоваться вместе с подопечными фонда, что родители и дети, которые были разлучены, опять вместе. И сегодня некоторые семьи, над которыми шефствует фонд, примут участие в празднике, который устраивает Министерство демографической и семейной политики Тверской области на площадке академического театра драмы. В полдень начнутся мастер-классы, а потом ребятам покажут спектакль «Каменный цветок».

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