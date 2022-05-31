Некоторым жителям Тверской области придётся поменять свой полис ОМС

Фото: Валерия Звонарева

На данный момент используются несколько видов полисов ОМС и все они считаются действительными:

- полисы старого образца, выданные до 1 мая 2011 года (определить его легко – у него серия из 6 знаков и номер из 7 знаков);

- полисы единого (нового) образца, выданные после 1 мая 2011 года. На них содержится информация о компании, оформившей полис, и данные застрахованного человека – могут быть в бумажном виде или электронном (в виде пластиковой карты с цифровым носителем).

Оформление полисов обязательного медицинского страхования единого образца, предусмотрено Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в РФ» (№ 326-ФЗ от 29.11.2010г.). На территории Тверской области большинство граждан уже получили полис ОМС единого образца, но остаются граждане, которые с 2011 года до сих пор так и не обратились за получением нового полиса.

В соответствии с федеральным законодательством с июля 2022 года в системе ОМС РФ ведение единого регистра застрахованных лиц начнет осуществляться в единой информационной системе на федеральном уровне. Единый регистр формируется на основании сведений о застрахованных лицах и выданных им полисов, актуализация которых будет сверяться с информационными базами иных органов государственной власти (ЗАГС, ПФР, отделения миграционной службы и др.). Не проходят такую актуализацию, в основном, лица, имеющие на руках полисы ОМС, полученные до 2011 г, т.к. за более чем 10 лет с момента получения полиса в персональных данных происходят существенные изменения, связанные с законодательной необходимостью замены паспорта по возрасту, сменой места жительства, фамилии и другое.

Таким образом, граждане имеющие на руках полис ОМС старого образца, могут столкнуться с проблемами при регистрации полиса на сайте Госуслуг, при обращении за медицинской помощью, в т.ч. и через электронную регистратуру. В последнее время очень много звонков поступает в наш контакт-центр именно с подобными вопросами.

Если у вас возникли проблемы, связанные с идентификацией полиса ОМС или прикреплением к поликлинике, необходимо обращаться сразу в свою страховую организацию (номер телефона указан на полисе). Страховой представитель проверит актуальность полиса ОМС и поможет в решении возникших трудностей.

Страховая медицинская организация (СМО) «Капитал МС» в Тверской области рекомендует получить полис ОМС нового образца. Узнать место и график работы пунктов выдачи полисов ОМС, а так же получить консультацию в сфере обязательного медицинского страхования, в нашем регионе можно по телефону 8-(800)-350-13-26 или на сайте www.kapmed.ru. Звонок бесплатный.

Дополнительно сообщаем, что по всем вопросам, возникающим у вас при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, Вы можете обращаться к страховым представителям ООО «Капитал МС» по телефону Контакт-центра 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок по Российской Федерации бесплатный).

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ ВМЕСТЕ С «КАПИТАЛ МС»

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 4

8-800-350-13-26 (звонок бесплатный)

Сайт: www.kapmed.ru

«КАПИТАЛ МС» – ЭТО ДОСТУПНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» Лицензия ОС № 3676-01 от 16.11.2018