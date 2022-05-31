В Тверской области действует около 50 мер поддержки семей

К примеру, молодым семьям при рождении детей предоставляются единовременные выплаты на погашение части ипотеки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

31 мая, накануне Международного дня защиты детей, главный вопрос заседания областного правительства был посвящен тому, как в регионе стараются улучшить демографическую ситуацию. В частности, через направленные на это меры поддержки семей.

В целом доля детей в населении регионе по итогам 2021 года составила 18,7%. Как было озвучено на заседании, из проживающих в области 234 тысяч детей, свыше 45900 ребят воспитываются в более чем 13900 многодетных семьях. В 2021-м у нас родилось 9445 малышей - 4732 мальчика и 4713 девочек.

Губернатор Игорь Руденя сказал, что традиция большой семьи должна утвердиться в нашем обществе как норма, как основной ориентир.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

- За последние годы по поручению главы государства на федеральном и региональном уровнях сформирована комплексная система поддержки семей с детьми. Благодаря принятым мерам за прошедшие пять лет в нашем регионе более чем на 30% увеличилось количество многодетных семей и число воспитывающихся в них детей. Сегодня в регионе каждый пятый ребёнок растёт в таких семьях, - отметил Игорь Руденя.

На сегодня в регионе реализуется порядка 50 федеральных и региональных мер поддержки семей.

Семьям с низким уровнем дохода помогают выплатами на детей в возрасте от 3 до 7 лет, также введено новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет, обеспечение наборами к началу учебного года, бесплатным питанием в школах учеников с 1 по 11 классы, организация детского летнего отдыха, помощь многодетным семьям в приобретении жилья и т.д.

Одним из адресных способов помощи малоимущим семьям для поднятии уровня дохода является соцконтракт. В 2022 году им воспользоваться 2500 семей - почти столько же, сколько за последние восемь лет.

С помощью выделяемых по соцконтракту денег можно открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности.

Для стимулирования рождаемости в Верхневолжье осуществляются выплаты при рождении первого и третьего детей, предоставляется помимо федерального региональный материнский капитал на третьего и последующих детей.

Молодым парам при рождении детей из областного бюджета предоставляются единовременные выплаты на погашение части ипотеки. Так, в прошлом году их получили 124 семьи.

Кроме того, многодетные пары освобождены от платы за вывоз отходов, транспортного налога, в их домах бесплатно устанавливают пожарные сигнализации, их дети-школьники бесплатно обеспечиваются комплектами школьной формы с 1 по 11 классы.

Также в этом году, с учётом мнения и предложений родителей, в регионе расширен состав подарочного набора для новорождённых - до 69 изделий. В прошлом году такие комплекты были выданы на 9347 детей. В 2022-ом предполагается вручить почти 10 тысяч таких наборов.

Работу по поддержке семей с детьми в Тверской области положительно оценил присутствующий на заседании депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

ВАЖНО

В тверском регионе в 2021 году по нацпроекту «Демография» открыты три новых детских сада – в Твери на 150 мест, в селе Бурашево Калининского района на 80 мест, в Торопце на 240 мест. Ведётся строительство еще трех, двух - в Твери и одного - в Вышнем Волочке.

В регионе создано 28 семейных центров для оказания сопровождающей помощи супружеским парам и их детям с выплатами и т.д.

Подробную информацию о поддержке семей можно на сайте https://тверскаясемья.рф.

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