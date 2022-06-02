О главных событиях в Тверской области на утро 2 июня 2022 года: смерть контрактника на Украине, авиабомба времен Великой Отечественной и 9 миллиардов рублей на счетах эскроу

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 2 июня 2022 года. Фото: ГУ МЧС, администрация Лихославльского района

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 2 июня 2022 года.

Вчера группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области, в Калининском районе обезврежен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

Авиабомбу "ФАБ-50" нашли вблизи деревни Неготино.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".

2 июня в Лихославле состоятся похороны военнослужащего Алана Парфенова, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Траурная церемония пройдет в Центре культуры и досуга с 10:00 до 10:30. С 11:50 до 12:10 у воинского захоронения на городском кладбище пройдет траурный митинг.

- Дорога на время митинга будет перекрыта, въезд и выезд из города будут осуществляться по окружной дороге, - сообщает администрация Лихославльского муниципального округа.

В первом квартале 2022 года тверичане разместили на счетах эскроу на покупку жилья в новостройках почти 9 млрд рублей. В среднем на каждом таком счете хранится 2,6 млн рублей. Такие данные приводит Центробанк.

Счет эскроу - это спецсчет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом при оформлении сделки. Средства с них перечисляются застройщикам только после ввода объекта в эксплуатацию.

Всего в первые три месяца 2022 года жители Тверской области открыли 498 счетов эскроу, что в 15 раз больше показателя прошлого года в этом периоде. Первые объекты, построенные с использованием счетов эскроу, уже сданы – раскрыто 3825 счетов, с них застройщикам переведено 9,1 млрд рублей.