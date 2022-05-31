Что изменится в Тверской области с 1 июня 2022 года

Одно из новшеств в соответствии с федеральным законодательством - индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что изменится в жизни жителей Тверской области с июня 2022 года. Этим летом в стране и в регионе начнут действовать ряд новых законов, рассказываем о них подробнее.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

31 мая на заседании правительства Тверской области утверждено повышение величины прожиточного минимума на 10%.

Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты подавать не потребуется.

Величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ

С 1 июня минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 10% и составит 15279 рублей. Таким образом, за полное рабочее время отныне нужно платить не меньше указанной суммы. Иными словами, если у работника зарплата ниже нового МРОТ, ее обязаны повысить. Также МРОТ влияет на величину выплат по больничным листам и декретным: их минимальная сумма зависит от этого показателя.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

С 1 июня 2022 года по поручению президента РФ пенсии для неработающих граждан будут проиндексированы на 10%. Это решение затронет страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, выплаты по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии. В общей сложности выплаты будут увеличены более чем для 35 млн неработающих пенсионеров.

Получить повышенные пенсии можно будет уже с 3 июня. Пенсии проиндексируют автоматически, поэтому никаких заявлений для этого подавать не нужно.

ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

С 1 июня вступит в силу закон, в соответствии с которым изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. До настоящего времени дети-сироты по окончании школы и достижении 18-летия автоматически теряли право на данные выплаты. Теперь они будут получать пенсию вплоть до 1 сентября, а в случае успешного поступления на учебу пенсию будут выплачивать до достижения 23-летия либо до окончания учебного заведения.

ВОЗВРАТ СПИСАННЫХ СОЦВЫПЛАТ

У заемщиков, получавших единовременные социальные выплаты, остался месяц для возврата списанных сумм. В случае, если банк списал по кредиту средства, начисленные человеку в рамках единовременной господдержки (поступившие с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года), можно подать заявление на возврат до 1 июля. Это, в числе прочего, касается школьных выплат, а также единовременной помощи пенсионерам и военным. Деньги обязаны перечислить в течение недели.

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

С 1 июня 2022 года повышен возраст для приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года.

Право приобретения охотничьего оружия по достижении возраста 18 лет получат граждане РФ, относящиеся к коренным малочисленным народам России, ведущие традиционный образ жизни.

Приобрести газовое, спортивное оружие, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, смогут россияне, достигшие 18 лет.

Начнет действовать запрет на: хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны; хранение списанного оружия гражданами и организациями без уведомления об этом уполномоченного органа; переделку оружия и распространение в СМИ и Интернете соответствующих инструкций.

Вводится запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

С 29 июня 2022 года номер водительского удостоверения пригодится для упрощенной идентификации физлица в кредитных организациях, НПФ, ломбардах и микрофинансовых организациях в качестве дополнительного идентификатора, но только для случаев получения потребительского займа до 15 тысяч рублей, выигрыша в лотерее до 100 тысяч рублей и при заключении некоторых видов договоров страхования.

Кроме того, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей увеличится порог для обязательной идентификации при приеме от граждан страховых премий по договорам ОСАГО и добровольного страхования транспортных средств.