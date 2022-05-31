Штрафы за борщевик, корректировки правил благоустройства и бюджета

На заседании Думы Твери. Фото: ТГД

99-ое по счету заседание горДумы прошло днём 30 мая. Повестка - более чем насыщенная, а изменения, для жизни областной столицы, которые откорректировали, одобренные депутатами законопроекты - более чем значимые. Сначала парламентарии утвердили «Отчет об исполнении бюджета города Твери» за прошедший год.

В целом по цифрам: доходы города составили более 10,1 млрд. рублей. Расходы - 10,3 млрд. рублей, дефицит - 172 млн. рублей.

Потом проголосовали за предложенные горадминистрацией корректировки в бюджет года нынешнего. Так, в связи с изменением федерального законодательства, город может получить бюджетный кредит в 540,2 млн рублей на погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям. Также 7,7 млн рублей направят, полученные от погашения задолженности, на завершение строительства детского сада на 190 мест по улице Склизкова. Стройматериалы подорожали в последние месяцы. 30 млн. рублей в виде субсидии пойдут МУП «ЖЭК» для предупреждения банкротства.

- Депутаты неоднократно поднимали вопрос о сокращении муниципальных заимствований и расходов по обслуживанию муниципального долга. Теперь эта возможность у нас появилась. Благодаря изменениям федерального законодательства город может сократить сумму коммерческих кредитов за счет бюджетных. Нашими кредиторами будут регион и федерация. Существенное сокращение процентов по кредитным обязательствам позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и в дальнейшем сократить и сам муниципальный долг, - заметил председатель горДумы Евгений Пичуев.

Еще один важный вопрос повестки, получивший одобрение депутатов, корректировки в Порядок создания и использования платных парковок на территории города. Теперь предусмотрено освобождение от платы за парковку машин спецтранспорта (пожарная охрана, скорая помощь, аварийно-спасательные службы, правоохранительные органы и т.д.) и транспорта, обеспечивающего фельдъегерскую связь, используемых в связи со служебной необходимостью.

Одобрены депутатским корпусом и изменения в Правила благоустройства на территории Твери. Корректировка коснулась в частности борьбы с борщевиком Сосновского. Теперь в обязанности собственников участков входит борьба с этим агрессивным сорняком – химическим, механическим или агротехническим способом. Не допускается зарастание участков борщевиком свыше 1 растения высотой более 20 см на 10 кв.м.

– С 2019 года удалением борщевика на муниципальных землях города занимается «Зеленстрой». Но этого явно недостаточно, – сказал, представляя парламентариям документ, заместитель главы Твери Денис Черных.

Согласно региональному закону «Об административных правонарушениях» жителей Твери, которые не борются с борщевиком на своих земельных участках, начнут наказывать рублем.

Административный штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Депутаты поддержали. Штрафы начнут действовать с 1 сентября 2022 года.

На заседании одобрены корректировки и в другие действующие статьи Правил: внесены изменения в статьи, регламентирующие процесс сбора и вывоза отходов, требования к содержанию фасадов зданий, дорог, ограждений и малых архитектурных форм, придомовых территорий, зон отдыха, нестационарных торговых объектов, инженерных коммуникаций. Правила дополнены и новыми положениями, содержащими нормы размещения средств индивидуальной мобильности, строительных материалов, дров на придомовых территориях и в местах общего пользования. Исключен пункт, касающийся согласований, в том числе, в части паспорта цветового решения фасадов, архитектурно-художественного проекта, дизайн-проекта, размещения информационных конструкций.

- Правила благоустройства – это живой документ, который должен отвечать требованиям времени и запросам граждан. Новая редакция Правил затрагивает много статей, и в каждой члены рабочей группы постарались учесть и требования закона, и пожелания жителей. Аспектов много – от содержания фасадов зданий и ограничения скорости самокатов до утилизации трупов животных и ширины палисадников. Что касается борщевика, то сегодня это очень актуальная проблема. В последние годы этот сорняк начал стремительно разрастаться, захватывая всё большие площади. Специалисты опасаются, что, если не начать борьбу с ним сейчас, то через несколько лет он будет представлять реальную угрозу и для природы в целом, и для сельхозземель в частности. Поэтому пункт об ответственности жителей за распространение борщевика на своих участках был сегодня также поддержан, - прокомментировал решение депутатов журналистам спикер горДумы Евгений Пичуев.