О главных событиях в Тверской области на утро 31 мая 2022 года: яблони в цвету, опасные продукты в магазинах и гастрономические фестивали

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 31 мая 2022 года. Фото: ПТО

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 31 мая 2022 года.

В Твери зацвели яблоневые сады. Пышные шапки бело-розовых бутонов раскрылись в яблоневом саду в Московском районе 30 мая.

В этом году из-за непривычно холодной весны цветение плодовых деревьев задержалось на две недели. Прошлой весной в полный цвет яблони цвели 17 мая.

Тем не менее, расстраиваться не стоит, в предстоящую неделю синоптики Тверского гидрометцентра обещают тепло.

Специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора направили на исследование образцы молочной продукции, отобранные в магазинах Твери.

По результатам проверок Тверской межобластной ветлаборатории в пробе масла сладко-сливочного несоленого "Традиционное" жирностью 82,5 % выявлены жиры немолочного происхождения. Продукт-фальсификат произведен в Свердловской области.

Также проверку не прошли: молоко питьевое пастеризованное 3,2%, произведенное в Московской области, молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% из Краснодарского края и сыр "Швейцарский" из Республики Татарстан.

В составе вышеперечисленных образцов обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе "Бета-ситостерин", "Кампестерин", "Стигмастерин".

Любители гастротуризма смогут в начале лета побывать на двух связанных с едой фестивалях в Верхневолжье.

4 июня состоится фестиваль «У Пожарского в Торжке». Гостей ждут в историческом центре Торжка на улице Медниковых.

26 июня в Кашине состоится всенародный фестиваль каши. В этом году мероприятие уже в девятый раз соберет лучших кашеваров и любителей русской кухни. Подробнее о фестивалях читайте здесь.