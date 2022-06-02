Зарплаты стали меньше, производство снизилось, а цены выросли: впрочем, говорить о кризисе в экономике Тверской области пока преждевременно, считает эксперт

В кризисное время главное - вовремя принять необходимые меры. Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

В опубликованном на днях исследовании Тверьстата о социально-экономическом развитии региона с января по апрель 2022 года, просматриваются кризисные явления в экономике. Это и понятно: непростая политическая и экономическая обстановка в стране отражается и на отдельно взятой Тверской области.

За первые четыре месяца 2022-го объем промышленного производства составил 98,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" за четыре месяца нынешнего года упал на 47%. Есть, правда, в этой сфере «ложка мёда» - ввод жилья возрос на 30,7%. Что можно объяснить доведением уже завершавшихся объектов.

Оборот розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составил 97,7 %. Люди стали меньше покупать. Цены в магазинах выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,8 %.

А ещё взглянем на зарплаты. Если номинальная начисленная заработная возросла на 12,6%, то реальная оказалась даже ниже прошлогоднего уровня 99,6%.

Но! Денежки у населения все ещё водятся - люди ходят в кафе-рестораны-столовые. Оборот общепита возрос за год на 5,9 %. И посещают салоны красоты и образовательные центры. Объем платных услуг населения за год показал рост в 2,6 %.

Что стоит за этими цифрами - начинающиеся кризисные явления или все идёт по плану и волноваться не стоит?

- Негативные тенденции в динамике основных экономических и социальных показателей за январь-апрель 2022 года в Тверской области вполне предсказуемы. Тотальные санкции в отношении Российской Федерации серьезно ударили по ключевым отраслям экономики и субъектам РФ. Отсюда в нашей региональной экономике и снижение объемов промышленного производства, строительства, и при этом закономерный рост потребительских цен. Но констатировать кризисные явления, которые неизбежно перерастут в кризис, пока нельзя, - считает кандидат экономических наук, доцент, замдиректора Института экономики и управления ТвГУ Оксана Толкаченко. - Любая экономика, при воздействии на нее негативных факторов, всегда реагирует отрицательными значениями ключевых показателей. Если это сохраняется в краткосрочной перспективе – это нормально, если затягивается, то можно говорить о серьезных кризисных явлениях. В нашем случае прошел еще небольшой период, чтобы делать громкие выводы.

Эксперт считает, что если будут своевременно разработаны и грамотно реализованы мероприятия по стабилизации национальной экономики соответствующими органами федеральной и региональной власти, то визуализируемые кризисные явления станут возможностями для роста и развития как страны, так и отдельно взятой области.

Графика: Тверьстат