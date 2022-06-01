О главных событиях в Тверской области на утро 1 июня 2022 года: смерть рабочего под вагоном, тяжёлые травмы работника мелькомбината, панихида по погибшим в НИИ

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 1 июня 2022 года. Фото: Тверская епархия

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 1 июня 2022 года.

ЧП произошло в Твери на одном из заводов. Сообщение о гибели работника поступило в следственный отдел регионального СК России 31 мая.

Как сообщил "КП"-Тверь" источник, погибший 1998 года рождения. Его придавило вагоном. У молодого человека осталась жена и грудной ребенок.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Еще один несчастный случай произошёл на мелькомбинате во время погрузки работником мусора в машину.

Подробности ЧП рассказали в Государственной инспекции труда в Тверской области. После погрузки мусора в машину, работник своими силами решил поправить выступающие деревянные поддоны рукой, чтобы накрыть кузов с мусором тентом. Он поднялся на подножку автомобиля, потянулся к поддонам, поскользнулся и упал на асфальтированную площадку. В итоге - получил тяжёлые травмы.

30 мая, на 40-й день после страшного пожара в здании Второго центрального научно-исследовательского ордена Октябрьской революции Краснознамённого института Минобороны России (НИИ-2), в Твери прошла панихида по погибшим.

На панихиду пришли родственники и коллеги погибших. Священнослужители поминали об упокоении каждого из 22 погибших поимённо.

Напомним, НИИ-2 Минобороны загорелось около 11:00 часов 21 апреля, в разгар рабочего дня, когда сотрудники института трудились на своих местах. В здании, со слов спасшихся, не сработала система оповещения.