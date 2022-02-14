Список управляющих компаний, на которые администрация Твери подала в суд за некачественную расчистку крыш

Пугающее убранство тверских домов. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Проблема нечищеных крыш этой зимой в Твери приобрела по-настоящему массовые размеры. Соцсети переполнены жалобами на коммунальщиков. Несколько случаев падения снега и льда с крыш на людей уже зафиксированы.

Из-за постоянных жалоб контроль за коммунальщиками усилила городская власть. И вот 11 февраля администрация Твери на своём сайте сообщила, что подала в суд исковое заявление о признании незаконным бездействие 17 управляющих компаний, не выполняющих обязанности по очистке от снега и наледи крыш 92 многоквартирных домов.

Под крышами домов ходить опасно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Правда, администрация не сообщила названия нерадивых, по их мнению, управляющих организаций. Перечень ответчиков «КП»-Тверь» нашла в документации суда.

Согласно материалам, опубликованным на сайте Центрального районного суда Твери, суду иск был предан 11 февраля. Иск подан не к семнадцати, а к шестнадцати компаниям. Ещё одна проходит как «третье лицо». Формально это означает, что к ней иск не предъявляется, но она каким-то образом заинтересована в исходе дела. Хотя в процессе ситуация может и измениться. Тем более что по состоянию на 14 февраля иск судом ещё рассмотрен не был - материалы к этому времени лишь были переданы судье.

Список управляющих компаний, на которые подан иск. Все они имеют юридический статус ООО:

«АлеКо»;

ГУК Заволжского района г. Твери;

«ЖУК»;

УК «Мир»;

УК «Профи»;

«Фаворит»;

«Фараон»;

ТУ «Исполин»;

УК «Восход»;

УК «Домовладелец-Т»;

УК «Жилой комплекс»;

УК «Лазурь»;

УК «Нива»;

УК «Стимул»;

УК «Уютный дом»;

УК «Солнечный город».

И компания, привлечённая как третье лицо, - УК «Волжанка».

На сайте горадминистрации также сообщается, что «в рамках поданного иска судом приняты обеспечительные меры, которые позволят обязать управляющие компании ещё до вступления в законную силу решения суда обеспечить удаление снега, наледи, сосулек с кровель, карнизов, балконов, лоджий и иных выступов на фасадах зданий».

НА ЗАМЕТКУ

Жаловаться на нерасчищенные крыши можно в Государственную жилищную инспекцию Тверской области по телефону горячей линии (4822) 65-50-11 или через личный кабинет на портале ГИС ЖКХ.

Звонить можно также в отделы благоустройства районных администраций:

Центральный район: 36-08-81;

Заволжский район: 36-08-82;

Московский район: 36-08-83;

Пролетарский район: 36-08-84.

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