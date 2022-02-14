Цирк невиданных зверей и «ЖИРАФ ШОУ» приглашает на настоящее цирковое представление для детей и взрослых!

Спешите к нам скорее в цирк!

Отправиться в удивительное приключение с артистами манежа и увидеть звезду манежа – 7-ми метровый жираф Багир!

На манеже удивительные животные Африки, Индии и Мадагаскара! Верблюды, королевские и Мальтийские пудели, суринамские козочки, умные и обаятельные обезьянки: редчайшие дрессированные гамадрилы и гуанаки. Яркие хищники мира: золотые и белые бенгальские тигры, Алжирский белый лев Джери и это еще не все!

Наши самые веселые клоуны обеспечат прекрасное настроение, улыбку «до ушей» и смех «до слез»!

Купить билеты онлайн: www.circus-tver.ru

Касса цирка работает:

с 10:00 до 19:00 (будни)

с 9:00 до 18:00 (выходные)

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