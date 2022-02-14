Калининская АЭС станет пилотной площадкой для внедрения уникальной технологии мюонной томографии

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Сегодня она уже используется для исследования египетских пирамид, вулканов, зданий и т.д., но применительно к задачам мониторинга ядерных реакторов применяется в России впервые.

Уникальная отечественная разработка – мюонный томограф*, созданный специалистами АО «ВНИИАЭС» (входит в контур управления Концерна «Росэнергоатом») и НИЯУ МИФИ, позволяет заглянуть внутрь реактора атомной станции и провести его полное тщательное дистанционное обследование.

Напомним, в прошлом году опытный образец устройства изготовили и собрали, а затем протестировали на исследовательском реакторе в МИФИ. В текущем году, в рамках заключительного этапа, включающего экспериментальную отработку методов мюонной томографии, опытный образец опробуют в реальных условиях на действующей Калининской АЭС.

10 февраля 2022 г. Калининскую АЭС с рабочим визитом посетили представители двух организаций-разработчиков – в лице заместителя гендиректора ВНИИАЭС Николая Давиденко и профессора НИЯУ МИФИ, доктора физико-математических наук Игоря Яшина. По результатам обхода промплощадки эксперты определили место размещения томографа, а также проработали вопросы по подведению к нему коммуникаций и предварительной сборке.

«Этап отработки методов мюонной томографии на площадке атомной станции в г. Удомле планируется начать в июне 2022 года, а завершить – до его окончания», – отметил Сергей Киселев, и.о. заместителя главного инженера по безопасности и надежности Калининской АЭС.

Успешное завершение испытаний позволит перейти к промышленному производству линейки мюонных томографов. Их предполагается использовать как дополнительное средство дистанционного мониторинга ядерных реакторов, оборудования и сооружений АЭС в самых разных условиях, что позволит повысить безопасность работы атомных станций и других объектов атомной энергетики.

* Мюонный томограф обладает уникальными техническими характеристиками и защищен патентом РФ. Для работы прибора не требуется искусственных источников излучения, так как он улавливает потоки особых природных частиц – мюонов, которые обладают высокой проникающей способностью. Проходя через исследуемый объект, они меняют траекторию движения в зависимости от препятствий на пути. Получаемые устройством изображения напоминают рентгеновские снимки и позволяют составить трехмерное изображение внутренней структуры объекта.