Художники и благотворители назначили встречу на «Перекрестке»

Специально для фонда художник Владимир Васильев написал картину

Ее координаторами выступили Нина и Вячеслав Метлины (журнал «Реноме») и Ольга Корецкая (творческое объединение «Перекресток»).

Выставка объединила более 70 мастеров. Среди них Виктория Воеводина, Михаил Стоячко, Всеволод Иванов, Владимир Васильев, Надежда Рябова, Валентина Пулина, Айтен Шейдаева, Владимир Репин, Юрий Смирнов и многие другие.

Как справедливо заметил один из гостей, и недели не хватит, «чтобы все внимательно посмотреть». Это действительно перекресток, настолько разные работы соседствуют друг с другом на стенах: забавные меланхоличные коты – с парящими ангелами, произведения в стиле поп-арт – с тщательно прорисованными натюрмортами и пейзажами. Может быть, немного эклектично, но точно не скучно.

На этом перекрестке талантов с художниками, керамистами, создателями авторских кукол встретились и сотрудники Благотворительного фонда «Константа». Для нас это тоже в какой-то степени «арт-прорыв» - кажется, впервые мы вдохновили художника на картину.

Написал ее Владимир Васильев. В процессе создания картины был снят ролик «Благотворительность – перекресток судеб».

«Благодарим всех, кто принял участие в создании ролика, кто дал возможность рассказать о благотворительности в красках. Центральный образ, на котором строится сюжет, - перекресток. Так называется объединение тверских художников. Перекресток - место, где встречаются люди. Благотворительный фонд Константа позволяет произойти встрече тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто ее может оказать. В ролике звучит музыка композитора и пианиста Евгения Соколовского», - сказала на выставке директор по контенту Благотворительного фонда «Константа» Татьяна Иванченко.

Холст выставили на аукцион, который провел на выставке музыкант и писатель Марат Карапетян. В итоге его продали за 10 тысяч рублей. Средства пойдут в фонд «Константа».

Мы рады, что приняли участие в «Арт-Прорыве». Ведь между нами и художниками есть что-то общее. Все мы хотим изменить мир к лучшему. Одни – с помощью благотворительности, другие – с помощью искусства. И оба варианта работают.

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