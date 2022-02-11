Он был обычным мальчишкой: Директор школы в Тверской области вспомнила погибшего в Чечне парня, чьи крестик с медальоном недавно нашли на Кавказе

Юрий Павлов погиб в 2000 году. Фото: VK/"Оленино - наш дом"

В поселке Оленино - небольшом райцентре в 189 км к западу от Твери - есть улица Владимира Павлова. Совсем молодым парнем он погиб 22 года назад, в 2000-м, в Чечне во время второй военной кампании. Мог бы стать чьим-то мужем, отцом… Как сообщили в оленинском паблике, поисковики из подмосковного Можайска во время поиска на местах боев Великой Отечественной войны там, на Северном Кавказе, нашли в связке православный крестик и медальон. По находке было понятно: она с другой войны. Или, как принято называть официально, это след контртеррористической операции.

На армейском жетоне выбито «ПАВЛОВ 14.04.80», а с другой стороны - личный армейский номер. Поисковики установили, что этот медальон и крест Владимира Павлова из Оленино.

На обратной стороне медальона выцарапана фамилия и дата рождения погибшего бойца. Фото: VK/"Оленино - наш дом"

По информации Минобороны известно, что Владимир Павлов имел звание младшего сержанта, воевал в составе 423-го мотострелкового полка четвертой гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Службу проходил в должности механика-водителя БМП. Погиб в Рождество - 7 января 2000 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Наш земляк вместе с сослуживцами попал под обстрел, когда управлял боевой машиной пехоты. БМП загорелась...

Поисковики нашли крестик и медальон Владимира недалеко от села Ахкинчу-Борзой Курчалоевского района Чечни, что в 80 километрах к юго-западу от Грозного.

Владимира Павлова похоронили на малой родине - на кладбище в поселке Оленино.

Именем Владимира назвали улицу в райцентре. На здании местной школы, где он учился, в память о нем висит мемориальная табличка.

Директор Оленинской средней школы Ирина Дибкова помнит Владимира:

- Я училась в классе помладше, - рассказала она «КП»-Тверь». - Владимир мне запомнился, хотя не сказать, что он чем-то выделялся. Обычный рядовой мальчишка из обычной положительной семьи. В меру хулиганистый. Добрый.

Ирина Александровна рассказала, что в Оленино живет его пожилая мама, она, конечно же, уже на пенсии:

- Папа его умер. Есть сестра Анна. Они с Владимиром почти ровесники были. Она на год позже родилась, как я знаю. Говорят, что Анна живет в Твери.

В соцсети один из пользователей Даниил Варавин написал, что знал Владимира:

- Помню Владимира. Хороший, добрый человек был. Этот день, цинк, слезы... тишину... Помним!!!

Глава Оленинского района Олег Дубов сообщил, что найденные спустя 22 года после гибели Владимира Павлова крестик и медальон будут переданы его матери…

Добавим, что в поселке Мирный рядом с Оленино также есть улица с синей табличкой с именем погибшего на Северном Кавказе местного парня. Его звали Сергей Козлов. Он был десантником и пал в бою в Чечне, как и Владимир Павлов, в 2000 году. Он также награжден орденом Мужества (посмертно).

Вспоминаются строки Игоря Растеряева из песни про погибшего там же, в Чечне, Юрия Прищепного (через год после Владимира Павлова):

Было всё прекрасно: все о мире пели,

Олимпийский мишка полетел куда-то,

И никто не ведал, что на самом деле

В этот год рождались новые солдаты.

В этот год рождались те, кого позднее

В горные ущелья загоняли маршем,

Чтобы повстречались с теми, кто смуглее,

Чуть побородатей и слегка постарше.

Те, кто расплатился за чужую подлость,

Уходил под пули прямо, не сутулясь,

Превращаясь в слёзы, превращаясь в гордость,

В синие таблички деревенских улиц...