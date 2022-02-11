Калининская АЭС в числе лучших предприятий отрасли по уровню развития Производственной системы «Росатом»

Председателем комиссии выступил генеральный директор АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Сергей Байдаров. Цель проверки – оценка качества развития ПСР по четырем направлениям: «Декомпозиция целей», «Продуктовые потоки», «Развитие поставщиков, и «Активизация персонала», а также определение зон для улучшения и лучших практик. Отличительной особенностью проверки 2022 года стало то, что она одновременно проводилась не только на атомной станции, но и в филиале АО «Атомэнергоремонт» - «Калининатомэнергоремонт».

«Нам искренне приятно встретиться с вами. Для нас результаты проверки имеют большое значение. Мы понимаем, что производственная система «Росатом» - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов деятельности. В своей работе мы опираемся на основополагающие принципы: это требования и интересы заказчика, качество выстраивания потока, решение проблем на местах. Руководители должны быть примером и лидерами в части применения инструментов ПСР на производстве», - сказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, приветствуя участников проверки.

Внимание коллектива станции в 2021 году было сфокусировано на стратегических задачах, определенных Деревом целей Калининской АЭС. За прошедший год реализован 21 ПСР-проект, каждый из которых направлен на совершенствование производственных процессов и сокращение затрат. Проект по созданию цифрового ПСР-образца на Калининской АЭС в области оперативного управления эксплуатацией стал победителем отраслевого ежегодного конкурса предложений по улучшениям и проектов по реализации Производственной системы «Росатом» среди работников организаций Госкорпорации «Росатом». Сотрудниками подано 577 предложений по улучшениям, финансовое поощрение получили 425 работников на общую сумму 724 840 рублей. Разработано и внедрено 3 устройства каракури, которые облегчают тяжелый труд и операции в труднодоступных местах производственных помещений.

По всем направлениям проверки Калининская АЭС получила высокие баллы. План по выполнению показателей развития ПСР на 2021 год реализован в полном объеме. Были даны рекомендации для дальнейших улучшений, а также отмечены такие положительные практики, как реализация совместного проекта Калининской АЭС и удомельского филиала АО «АЭР» по ПСР-образцу «Техническое обслуживание и ремонт», ведение производственного контроля на высоком уровне, приверженность принципам культуры безопасности, постоянные мониторинги системы 5С, направленной на поддержание порядка на рабочем месте, прозрачность проведения процедур при работе с заказчиком, хорошая подготовка персонала станции и подрядной организации, рост производительности труда.

«Калининская АЭС – одно из лучших предприятий ПСР в отрасли. Сегодня мы проработали и получили дополнительный опыт. Благодарю коллектив станции за слаженную командную работу. Очень приятно, что к нам присоединились новые участники, готовые защищать статус предприятия «Лидер ПСР», - сказал председатель комиссии Сергей Байдаров.

Филиал АО «Атомэнергоремонт» - «Калининатомэнергоремонт», созданный в 1985 году для ремонтного обслуживания Калининской АЭС, впервые принял участие в развивающей партнерской проверке качества развития ПСР для получения статуса «Лидер ПСР». Коллективом филиала проведена большая работа по направлениям проверки, в том числе по организации и сертификации на своих площадках фабрики процессов по ремонту арматуры. Об этом рассказал директор предприятия Владимир Митяшин на стартовом совещании.

Результатом работы РППК стали подписанные меморандумы, в которых дана оценка выполнению основных показателей развития ПСР в организациях. В дальнейшем документы будут рассмотрены на заседании Управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли» под председательством генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева, на котором будет принято решение о присвоении предприятиям статуса «Лидер ПСР».