«Лыжня России» в Твери пройдёт при тёплой погоде

Эх, прокачусь! Фото: Иван ВИСЛОВ

В ближайшее время у коммунальщиков появится шанс хоть немного расчистить город - снегопады дают нам передышку.

- Нас ждёт очень комфортная погода! - обрадовала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Циклон уходит, и мы окажемся на периферии антициклона.

В субботу 12 февраля он зацепит нас лишь своим гребнем, поэтому небольшой снежок местами ещё возможен. Зато уже облачно с прояснениями и тепло, но не слякотно: -1 днём. Отличная погода для «Лыжни России», которая состоится в этот день.

- Из-за того что плотные облака уйдут, разница дневных и ночных температур будет достаточно существенной: ночами в ближайшие дни -6…-7 градусов, - предупреждает Наталья Сердитова.

Воскресенье бесснежное и тоже -1. В понедельник и вторник около нуля и опять без осадков. Но во вторник облака станут чуть плотнее. Ночная температура повысится до -1.

Атмосферное давление в выходные поднимется до 752 мм рт. ст. В понедельник начнёт немного снижаться, но резкого обвала не будет.

Отличная возможность погулять и разгрести снег во дворе! А если вы хотите принять участие в «Лыжне России», поторопитесь - регистрация заканчивается в пятницу 11 февраля. Она проходит в спортивном магазине «Декатлон» на Октябрьском проспекте, 109. Зарегистрироваться можно будет и прямо перед гонкой, в субботу, с 9:30 до 11:45.

С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии справки от врача, совершеннолетние же вместо этого могут просто поставить подпись под документом о персональной ответственности за своё здоровье.

Гонка состоится там же, на поле за магазином. Первые старты запланированы на 11:10. Подробное расписание вы можете прочитать на нашем сайте.

Не забывайте и ещё про один праздник! В понедельник 14 февраля все влюблённые празднуют Валентинов день. Отметить его можно будет днём раньше, в воскресенье. В парке Победы будет организована почта влюблённых и конкурсная программа с подарками. Начнётся всё в 14:00.