Расписание заездов "Лыжни России - 2022" в Твери

Все бегут - и большие и маленькие. Фото: Ирина ТАРАСОВА

12 февраля, в субботу, в Твери пройдёт региональный этап всероссийской лыжной гонки "Лыжня России - 2022".

Соревнования состоятся в микрорайоне Южный, на поле за спортивным магазином "Декатлон". Запланированы традиционные забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты и забег для VIP-персон "без галстуков".

Регистрация на соревнования открыта в том же магазине. Последний день регистрации - пятница, 11 февраля. Но записаться на гонку можно будет и в день лыжни - с 9:30 до 11:45. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска от врача, совершеннолетние же вместо такой справки могут просто поставить подпись под документом о персональной ответственности за своё здоровье.

Расписание "Лыжни России - 2022" в Твери:

10:00 - Приезд участников гонки, регистрация.

10:30 - 10:40 - Общая разминка.

10:45 - Открытие соревнований.

11:10 - Старт юношей (2004-2007 г.р.) – 2,5 км.

11:30 - Старт девушек (2004-2007 г.р.) – 2,5 км.

11:55 - Старт юношей (2008-2012 г.р.) – 2,5 км.

12:10 - Старт девушек (2008-2012 г.р.) – 2,5 км.

12:30 - Старт забега «Без галстуков» – 1 км.

12:50 - Старт мальчиков (2013 г.р. и младше) – 1 км.

13:00 - Старт девочек (2013 г.р. и младше) – 1 км.

13:20 - Старт спортивных семей: «папа, мама и ребенок» (возраст детей 2013 г.р. и младше) – 1 км.

13:49 - Старт спортивных семей: «мама и ребенок», «папа и ребенок» (возраст детей 2013 г.р. и младше) – 1 км.

13:50 - Старт спортсменов с ограниченными возможностями здоровья – 1 км.

14:00 - Старт мужчин старшего возраста (50 лет и старше) – 2,5 км.

14:00 - Старт женщин старшего возраста (40 лет и старше) – 2,5 км.

14:20 - Старт мужчин и женщин (2003 г.р. и старше) – 5 км.

15:00 - Закрытие соревнований.

11:00 - 15:00 - Концертно-развлекательная программа.