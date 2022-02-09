Досуг в Твери с 9 по 16 февраля: Знаменитая драма, музыка кино, балет и живописный калейдоскоп

Культурная жизнь в областной столице не затихает.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Иллюзорная надежда, грубость и нежность
Тверской драматический театр 12 февраля в 17:00 приглашает на спектакль по культовой пьесе «Трамвай "Желание"» американского драматурга Теннесси Уильямса. В Твери ее поставил заслуженный деятель искусств России Валерий Персиков.
Напомним, что действие этой драмы происходит в США, в Новом Орлеане послевоенных 1940-х лет.
Скрывающая личную драму и разбитое сердце за маской аристократичности и высокомерия Бланш Дюбуа находит приют в доме своей сестры Стеллы и её мужа Стэнли - грубого простоватого мужчины. В столкновении разных типов мировозрений, душевных организаций, тонкого и грубого и разворачивается коллизия. В этой пьесе есть любовь и страсть, притяжение и неприязнь, похоть и нежность, иллюзорная надежда на счастье…
Роль Бланш Дюбуа исполняет актриса Юлия Бедарева, Стеллы - Виктория Козлова, Стенли Ковальски - Тарас Кузьмин.
Цена билетов: от 200 до 600 рублей, можно заказать на сайте театра.
18+
Не забывайте маски.
13 февраля в 17:00 Тверская филармония приглашает на концерт государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Его худрук и главный дирижер - Дмитрий Дмитриенко.
Солисты: победитель международного конкурса «Романсиада» Ирина Крутова, Народная артистка России Надежда Крыгина.
Участвует вокальный ансамбль «Девчата», лауреаты международных конкурсов Илья Шкадин, Эмма Штуко, Ксения Позднева. Цена билетов: 850-750-650 рублей.
6+
16 февраля в 18:30 филармония приглашает на концерт «Музыка из кинофильмов» с камерным оркестром из Москвы «Antonio-Orchestra». Его худрук, главный дирижер и солист - Антон Паисов (флейта).
В программе: произведения П. Мориа, Э. Морриконе, Н. Рота, Х. Циммера и др.
Интересно, что первая часть в названии оркестра «Antonio» – дань уважения величайшему итальянскому барочному гению первой половины XVIII века Антонио Вивальди.
Цена билетов: 500-400-300 рублей.
6+
12 Февраль в 18:00 в ДК «Пролетарка» начнется концерт «Академия современного классического балета».
Организаторы обещают поразить публику многообразием танцевальных направлений.
- Завораживающее искусство танца в ярких балетных постановках и современных танцевальных направлениях: от чувственного Востока, выразительного контемпа и театральных танцевальных постановок до ритмичного хип-хопа и энергичных джазовых импровизаций, - сказано в анонсе.
В концерте принимают участие солисты Государственного академического театра классического балета Екатерина Нечаева и Сергей Кузьмин.
Цена билета: 550 - 850 рублей.
6+
Грядет арт-прорыв
С 11 по 27 февраля в Тверском городском музейно-выставочном центре при информационной поддержке радио «Комсомольская правда» будет открыта масштабная художественная выставка-продажа «Арт-Прорыв».
В экспозиции будут представлены работы самых разных жанров и направлений - живопись, графика, витражи, батик, куклы, валяние, бижутерия.
В проекте принимают участие более 60 авторов Твери, Тверской области, Москвы, большинство из них – выпускники знаменитой «Венециановки» (Тверского художественного училища).
Запланированы творческие встречи с художниками и различные мастер-классы.
Вход на выставку-продажу свободный.
12+