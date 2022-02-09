Досуг в Твери с 9 по 16 февраля: Знаменитая драма, музыка кино, балет и живописный калейдоскоп

Культурная жизнь в областной столице не затихает. Фото: Александр ЖМУЛИН

СПЕКТАКЛИ

Иллюзорная надежда, грубость и нежность

Тверской драматический театр 12 февраля в 17:00 приглашает на спектакль по культовой пьесе «Трамвай "Желание"» американского драматурга Теннесси Уильямса. В Твери ее поставил заслуженный деятель искусств России Валерий Персиков.

Напомним, что действие этой драмы происходит в США, в Новом Орлеане послевоенных 1940-х лет.

Скрывающая личную драму и разбитое сердце за маской аристократичности и высокомерия Бланш Дюбуа находит приют в доме своей сестры Стеллы и её мужа Стэнли - грубого простоватого мужчины. В столкновении разных типов мировозрений, душевных организаций, тонкого и грубого и разворачивается коллизия. В этой пьесе есть любовь и страсть, притяжение и неприязнь, похоть и нежность, иллюзорная надежда на счастье…

Роль Бланш Дюбуа исполняет актриса Юлия Бедарева, Стеллы - Виктория Козлова, Стенли Ковальски - Тарас Кузьмин.

Цена билетов: от 200 до 600 рублей, можно заказать на сайте театра.

18+

Не забывайте маски.

КОНЦЕРТЫ

«Россия» и музыка кино

13 февраля в 17:00 Тверская филармония приглашает на концерт государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Его худрук и главный дирижер - Дмитрий Дмитриенко.

Солисты: победитель международного конкурса «Романсиада» Ирина Крутова, Народная артистка России Надежда Крыгина.

Участвует вокальный ансамбль «Девчата», лауреаты международных конкурсов Илья Шкадин, Эмма Штуко, Ксения Позднева. Цена билетов: 850-750-650 рублей.

6+

16 февраля в 18:30 филармония приглашает на концерт «Музыка из кинофильмов» с камерным оркестром из Москвы «Antonio-Orchestra». Его худрук, главный дирижер и солист - Антон Паисов (флейта).

В программе: произведения П. Мориа, Э. Морриконе, Н. Рота, Х. Циммера и др.

Интересно, что первая часть в названии оркестра «Antonio» – дань уважения величайшему итальянскому барочному гению первой половины XVIII века Антонио Вивальди.

Цена билетов: 500-400-300 рублей.

6+

Современный балет

12 Февраль в 18:00 в ДК «Пролетарка» начнется концерт «Академия современного классического балета».

Организаторы обещают поразить публику многообразием танцевальных направлений.

- Завораживающее искусство танца в ярких балетных постановках и современных танцевальных направлениях: от чувственного Востока, выразительного контемпа и театральных танцевальных постановок до ритмичного хип-хопа и энергичных джазовых импровизаций, - сказано в анонсе.

В концерте принимают участие солисты Государственного академического театра классического балета Екатерина Нечаева и Сергей Кузьмин.

Цена билета: 550 - 850 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

Грядет арт-прорыв

С 11 по 27 февраля в Тверском городском музейно-выставочном центре при информационной поддержке радио «Комсомольская правда» будет открыта масштабная художественная выставка-продажа «Арт-Прорыв».

В экспозиции будут представлены работы самых разных жанров и направлений - живопись, графика, витражи, батик, куклы, валяние, бижутерия.

В проекте принимают участие более 60 авторов Твери, Тверской области, Москвы, большинство из них – выпускники знаменитой «Венециановки» (Тверского художественного училища).

Запланированы творческие встречи с художниками и различные мастер-классы.

Вход на выставку-продажу свободный.

12+