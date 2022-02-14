Коронавирус в Твери, последние новости на 14 февраля 2022: фельдшер, которая хорошо делает свою работу, и снеговик-гигант

Вот такие снеговик-гигант и фельдшер-молодец. Фото: instagram/dirsheregesh

Последние новости о коронавирусе в Твери на 14 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 128 921 случаев заражения (+ 1515 за сутки).

Выздоровели 92 874 пациента (+48 за сутки).

На карантине - 33566 заболевших, (+1466 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 42 заразившихся.

Умерли 2479 человек (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 662 030 человек, за сутки – 270 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 45 596 случаев заражения коронавирусом (+478 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10 431 (+103),

Ржев - 7051 (+78),

Калининский район - 5668 (+44),

Вышневолоцкий городской округ - 4822 (+64),

Торжок - 4498 (+54),

Кимры - 3821 (+61).

Графика: Яндекс

Фельдшер скорой помощи шла пешком 1,5 километра, чтобы оказать помощь пожилой жительницы деревни Поповка Лихославльского района. Поступок не остался незамеченным, знакомые женщины разместили пост благодарности медработнику в лихославльском паблике «Новая жизнь» в соцсети ВКонтакте.

«Выражаем огромную благодарность фельдшеру скорой помощи Коротковой Ольге Вячеславовне. Сегодня ранним утром бригада скорой помощи выехала на вызов в сельскую местность в деревню Поповка Микшинского поселения к пожилой женщине. Благодаря самоотверженности и профессионализму Ольги Вячеславовны, помощь оказали во время, фельдшеру пришлось идти 1,5 км пешком до места проживания больного. Спасибо Вам огромное, за Ваш труд и верность профессии!» - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи так же тепло отзываются о фельдшере, отмечая ее душевность и профессионализм.

Некоторые отмечают, что из-за снежной зимы дороги ко многим деревням района стали труднопроходимые. И скоро врачам скорой придётся преодолевать пешком гораздо большие расстояния.

Шесть человек из Твери построили за 12 дней гигантского 12-метрового снеговика на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Размеры арт-объекта впечатляют: основание снежной скульптуры достигает семь метров. На ее постройку ушло 250 кубометров снега. Возведение снежной скульптуры строители завершили, как и планировали, ко Дню рождения Шерегеша, который отмечают 13 февраля.

Строители снеговика рассказали, что уже такая работа им не в новинку:возводили подобную снежную скульптуру в 2019 году в Твери. Тверской снеговик был 11,6 метра высотой.

Правда, торжественно открывая скульптуру , организаторы все же посвятили ее не дню рождения курорта, а поддержке российской олимпийской сборной.

«Гигантскую скульптуру построили в поддержку российской олимпийской сборной, которая выступает в Пекине под нейтральным флагом. У снеговика высотой с трёхэтажный дом есть собственный 7-метровый сноуборд,» - сообщается в группе курорта Шерегеш» в соцсети ВКонтакте.