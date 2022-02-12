Коронавирус в Твери, последние новости на 12 февраля 2022: господство «омикрона» и ревакцинация фронтовика

Более 60 процентов заражений коронавирусом в регионе приходится на штамм «омикрон». Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 12 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 125 879 случая заражения (+ 1543 за сутки).

Выздоровели 92 784 пациентов (+54 за сутки).

На карантине - 30619 заболевших, (+1486 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 196 заразившихся.

Умерли 2476 человек (+3 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 661 252 человека, за сутки – 1 187 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 44 656 случаев заражения коронавирусом (+512 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10195 (+146),

Ржев - 6908 (+77),

Калининский район - 5566 (+62),

Вышневолоцкий городской округ - 4699 (+56),

Торжок - 4404 (+53),

Кимры -3719 (+73).

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11 февраля прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Там было отмечено, что порядка 60% всех случаев заражения COVID-19 в регионе приходится на штамм «омикрон», 30% - на «дельту», оставшиеся 10% - на другие разновидности вируса.

Участник Ржевской битвы, Почетный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич ревакцинировался от коронавируса. Прививку фронтовику сделали двумя дозами препарата "Спутник" в вакцинальном центре по иммунизации населения против COVID-19 медицинского Центра им. В.П. Аваева.

- Первую прививку я перенес отменно, ничего не болело. И сейчас то же самое - ничего не почувствовал. Это как обычный укол. У меня в окружении вакцинировались многие. Я работаю в городском Совете ветеранов, там, например, все сделали прививку, – отметил Иван Евгеньевич.