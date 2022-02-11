Глава парламента Тверской области провел встречу с руководством Оленинского муниципального округа

Глава парламента Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Вопросы участия Оленинского муниципального округа в государственных программах Тверской области рассматривались 11 февраля на рабочей встрече председателя Законодательного Собрания Сергея Голубева с руководством муниципалитета.

- Прошлый год был успешным для Оленино: серьезные средства были предусмотрены на развитие муниципального округа, важные объекты введены,– отметил Сергей Голубев, открывая обсуждение в онлайн-формате.

Глава Оленинского муниципального округа Олег Дубов в качестве первоочередного обозначил вопрос газификации. В настоящее время завершена подготовка документации для проведения торгов на строительство объектов, заложенных в программы по газификации.В перспективных планах на 2023 год рассматривается начало перевода на газ котельных поселка Оленино. На прошлогоднем уровне (около 23 млн. рублей) в 2022 году предусмотрено финансирование Оленинского муниципального округа по программам ремонта и реконструкции автодорог. Руководством района своевременно заключены контракты с подрядчиками на проведение первой части работ.

Сергей Голубев предложил руководителю депутатского объединения партии «Единая Россия» в Думе Оленинского муниципального округа Наталье Разумовской более активно подключать местных депутатов к контролю за выполнением подрядных работ на объектах в своих округах. Традиционно Оленинский муниципальный округ является одним из лидеров в реализации проектов программы поддержки местных инициатив. Сергей Голубев и Олег Дубов обменялись мнениями относительно новой методики отбора проектов ППМИ. Спикер областного парламента рассмотрел возможность содействия из депутатского фонда на реализацию обращений жителей округа. Требуется финансовая помощь на приобретение гардеробного оборудования для Оленинской средней школы, оргтехники для местной редакции, оборудования и сценических костюмов для Молодотудского и Тарховского сельских домов культуры.

Также в планах руководства муниципального округа - ремонт кровли Оленинской средней школы и строительство нового модульного здания музея, для чего муниципалитет планирует войти в соответствующую федеральную программу.