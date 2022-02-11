Коронавирус в Твери, последние новости на 11 февраля 2022: 100 вакцинированных подростков и творог с запрещёнными ферментами

Опасный для здоровья творог попал на прилавки, а подростков стали прививать от ковида.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 11 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 124336 случая заражения (+ 1592 за сутки).

Выздоровели 92 730 пациентов (+51 за сутки).

На карантине - 29133 заболевших, (+5540 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 196 заразившихся.

Умерли 2473 человека (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 658 642 человека, за сутки – 1 151 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 44144 случаев заражения коронавирусом (+549 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10049 (+157),

Ржев - 6831 (+73),

Калининский район - 5514 (+64),

Вышневолоцкий городской округ - 4643 (+50),

Торжок - 4351 (+56),

Кимры -3646 (+60).

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В Тверской области началась вакцинация от коронавируса подростков от 12 до 18 лет. Прививку двухкомпонентной вакциной Спутник М, первым компонентом, сделали более 100 детей.

Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного согласия, в присутствии родителя (или иного законного представителя).

В Твери вакцинация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы, по будням с 12:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 14:00. Строго по записи. Записаться можно по единому номеру 122.

С 14 лет, при наличии паспорта, ребенку выдают сертификат. С 12 до 13 лет включительно несовершеннолетнему выдается справка на руки.

Всего в Тверской области, по данным на 10 февраля, прививку сделали 658 642 человек.

В магазине Твери выявили творог с запрещенными ферментами. Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследования в образце творога 9% был выявлен запрещенный к применению фермент - трансглутаминаза.

Пробы продукта, произведенного в Ивановской области, были отобраны специалистами межрегионального Управления Россельхознадзора в одном из магазинов Твери.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.