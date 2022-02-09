«Жизнь никто не отменял»: как живет в Твери поэтесса и арт-деятель, которая борется с ДЦП

Ольга Семёнова на одном из концертов в Твери. Фото: Любовь Абракадаброва

У нас в Твери живет поэтесса Ольга Семёнова, которая называет себя "директор рок-группы". Она, действительно, не только пишет стихотворения и тексты песен, но и организует концерты, выставки, фестивали, поэтические вечера. Она - один из главных организаторов нашумевшего проекта "Рок в защиту животных" в Твери. Такой объём работы впечатляет. Вне бурной социальной и концертной деятельности она счастливая мама и жена рок-музыканта, писателя, художника Михаила Волкова.

С рождения Ольга борется с ДЦП. Как же у неё получается жить такой насыщенной полной жизнью и всё успевать?

Мне тоже стало очень интересно, но вопрос было неудобно задать. Не хотелось обидеть человека, "ляпнуть" что-нибудь. Но я твёрдо решила пересилить себя, набраться смелости, выведать всё и написать об этом.

Оказалось, Ольга уже давно не стесняется таких вопросов, даже наоборот, ставит свою историю в пример и делится опытом. Вот как она говорит о болезни и примирении с ней:

- Ну, слово "болеешь", меня прям раздражает. Болеют гриппом или там ... раком. ДЦП (а у меня именно детский церебральный паралич), диабетом, переломом позвоночника или шизофренией - этим не болеют, с этим живут. Живу с этим с детства. Знаешь, дети всё хотят отличаться друг от друга. Кто-то причёски делает необычные, кто-то татуировки, кто-то с парашютом прыгает, кто-то истерики закатывает. А мне этого не нужно. Я изначально от всех отличилась. Хотя по-молодости хотелось стать такой, как все. Меня моё "выделение из толпы" совсем не радовало. Только с возрастом начала понимать, что это не повод для беспокойства. Попав впервые за границу, в Германию, это было в 14 лет, я была поражена. Совсем другой мир! Это у нас здесь инвалиды в резервации находятся. Там, особенно для тех у кого интеллект сохранён, нет вообще никаких ограничений. В Германии нет разделения. Я была на дискотеке, на которой можно встретить не только обычных людей, но и тех, у кого есть особенности в здоровье — и это нормально. Они дружат, общаются, замуж выходят. У меня перевернулось мировоззрение. А чем я хуже других-то?

Вернувшись домой, в Россию, поняла, что меня в принципе ничего не держит. Да, есть особенности, но это никак меня не оправдывает и не освобождает от обычной жизни. Так я получила три образования, пока была возможность, а теперь применяю знания в работе и увлечениях.

Получается с 14 лет психологически мне перестал мешать церебральный паралич. Хотя и в детстве не сильно мешал. Мама воспитывала меня, как здорового человека, и не давала поблажек.

Есть в этом одна неприятная вещь, которая меня раздражает: у меня болит шея, спина, лопатки. Это оттого, что мышцы спазмирует. Боль с возрастом пришла. Два-четыре раза в год мне колят неиротоксины и с этим связаны свои трудности. Препарат дорогой, мало кто может себе его позволить. Получается, что моё физическое самочувствие зависит от льготных поставок, которые бывают с перебоями.

Приходится терпеть боли. Но жизнь никто не отменял, и даже если я буду ползать на четвереньках, я буду что-то делать. Ненавижу скуку и бездействие. Ждать милости от мира не мой стиль, я предпочитаю работать.

До судьбоносной встречи с Михаилом Волковым, Ольга успела побывать замужем, родить сына, стать успешным бизнесменом в области строительства. Но вдруг привычная реальность снова посыпалась. Новые испытания перевернули её судьбу: из-за болезни матери пришлось оставить любимую работу, в личной жизни произошёл разрыв.

Однако, Ольга и тут не сдалась перед обстоятельствами, решив плотно заняться поэзией и творчеством, начала реализовывать свой потенциал филолога. На этом поприще пригодились и её лидерские качества, и организаторские способности. Взаимодействуя с музыкантами, она начала создавать свои первые проекты, привлекающие всё больше и больше творческих людей с идеями и возможностями. Организуя очередной рок-фестиваль в деревне Найдёново Тверской области, Ольга встретила Михаила. С тех пор они идут вместе не только в творчестве, но и по жизни. Ольга говорит об этом:

- Мы с Мишей очень похожи, но очень разные. Я поставила для себя миссией вынести его творчество на новый уровень. И теперь каждый шаг становится не только путём к его развитию и признанию, но и моим смыслом жизни.

Михаил относится к пробивному характеру и безоговорочной вере в его таланты супруги с умилением и нежностью. Он говорит, что Ольга настолько уверена в себе и жаждет действия, что этим невозможно не заразиться:

"Мой любимый человек совершенно здоров. А ДЦП — просто её особенность! Мы ж все разные".

А что мотивирует Ольгу? Что помогает ей воспрять в сложные моменты? По её словам, именно действие приводит к мотивации, а не наоборот. Сначала она берётся за работу, не задумываясь о сложности или кажущейся невозможности её выполнения, а потом, когда начинает получаться, это вдохновляет и мотивирует продолжать.

Ольга советует каждому, кто тоже хочет добиться успеха в своём деле, не бояться и вкладывать труд в мечту, ведь каждый может стать тем, кем захочет.

Главное — желание. Если есть безудержное желание, то найдутся и возможности.

Ольга Семёнова. Фото: VK/olga.semyonova78