Самое время для кофе

Бариста – это специалист по приготовлению кофе и напитков на его основе, использующий в своей работе различные техники и оборудование

Кажется, студентка тверского промышленно-экономического колледжа Мария близка к тому, чтобы найти работу мечты. «Без кофе я просто не могу, обожаю его», - говорит она. Что подойдет кофеману? Конечно же, работа бариста.

6 февраля Маша пришла на экскурсию в фитнес-бар тверского спортивного клуба «Athletic Gym» в ТЦ «Вавилон». Организовал ее Благотворительный фонд «Константа» в рамках проекта «Включайся и будь успешен!». Суть в том, чтобы помочь студентам-сиротам и ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, найти дело по душе, получить первый опыт работы при поддержке наставников. А для этого подростков нужно заинтересовать. Так что никаких скучных лекций, все вживую. Трогай, пробуй, задавай вопросы. Иначе как понять, твое это или нет?

В проекте Мария участвует уже второй год. Она ищет себя и признается, что профессия, которую сейчас получает в колледже – модельер-конструктор – ей не очень нравится: «Не хочу быть швеей». Девушка уже успела побывать в «Ростелекоме», редакции издания «Афанасий-Бизнес», стажировалась в «Athletic Gym» как администратор.

В «активном поиске» и другие ребята, которые побывали на экскурсии. Анастасия из Химико-технологического колледжа была администратором детского развлекательного центра, работала в детском саду, даже классным руководителем. Казалось бы, есть явные задатки педагога и воспитателя. Но ей хочется «везде себя попробовать, чтобы набраться разного опыта». А у студента Политеха Сергея, программиста и слесаря КИПиА, другой взгляд: «Ищу, чем еще заняться, чтобы не погрязнуть в основной работе». Что ж, тоже аргумент.

О тонкостях работы бариста ребятам рассказала выпускница проекта «Энергия», активный волонтер фонда Дарья. Она училась и на графического дизайнера, и на повара-кондитера. А сейчас занимает должность менеджера бара.

«Для меня проект было очень важен, - вспоминает она. – Я поняла, что не нужно бояться нового, обрела веру в себя. И теперь у меня есть хорошая работа и друзья. Тогда проект еще не был таким масштабным, сейчас он расширяется, и это очень важно. Хочется помочь и другим раскрыться, найти свое дело, подсказать, куда идти дальше. Для этого мы участвуем в проекте и берем ребят на стажировку».

А пока Дарья рассказывает им об основах профессии. Работать бариста можно с 16 лет. По словам менеджера бара, ничего такого уж сложного в приготовлении эспрессо, капучино, латте и других напитков нет: «Этому мы учим быстро». Обязательно нужно быть пунктуальным и приходить на смену вовремя, иначе надолго не задержишься, следить за чистотой, быть опрятным в одежде (при этом формы и строгого дресс-кода нет).

- Неужели совсем ничего сложного? – спрашивает Мария.

- Самое сложное – быть со всеми дружелюбными. Посетители могут быть угрюмыми, в плохом настроении. Это нужно понимать и не допускать никаких конфликтов, - отвечает Дарья.

Но, думаем, и это для ребят не будет особенно сложным – они люди вполне позитивные и открытые.

Дарья показывает им, что у бармена всегда под рукой – от ингредиентов для напитков до различных добавок. И, не переставая давать объяснения, буквально за минуту готовит отличный кофе. Для нее это явно совсем несложно. А научиться здесь, напомним, всему можно быстро.

Активнее всех вопросы задает Мария. Вплоть до того, что нужно для трудоустройства. Девушка уже готова пройти собеседование.

«Я хочу здесь работать. Во-первых, мне интересна эта профессия, во-вторых, я вижу, что здесь хороший коллектив, который готов тебя всему научить. Что-то мне уже стало понятно сегодня. Спасибо за экскурсию!»

Программа «Включайся и будь успешен!» помогает подросткам-сиротам из 16 регионов России осознанно подойти к выбору профессии и получить первый успешный опыт работы в компаниях. Организаторы: Фонд «Хранители детства» и ПАО «МегаФон». Благотворительный фонд «Константа» выступает региональным координатором проекта в Тверской области.

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