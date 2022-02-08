В Адресной инвестпрограмме Тверской области из 57 запланированных проектов большинство - в сфере ЖКХ

В областном правительстве прошло очередное заседание. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

57 объектов, большинство из них - в ЖКХ (19) и образовании (18). Но самые масштабные - в здравоохранении (детская областная больница) и дорожной отрасли (Западный мост в Твери). Это, если вкратце, содержание планов Адресной инвестиционной программы региона на 2022 и 2023 годы.

Перспективы, а также итоги АИП стали главным пунктом повестки заседания областного правительства 8 февраля.

Как сообщил губернатор Игорь Руденя, в 2021 году по этой программе в Тверской области введено 25 новых объектов в разных сферах:

- В перспективе готовы расширить Адресную инвестпрограмму, включая туда направления, которые сегодня реализуются вне АИП, но имеют важное социальное значение и большую капиталоёмкость, - добавил глава региона.

Губернатор - на заседании. Фото: ПТО

Отметим, что в АИП-2021 было включено 69 проектов, но большую часть из них продолжат реализовывать в этом и следующих годах.

В 2021-м на АИП было заложено более 8,1 млрд рублей.

Проекты реализовывались в 24 муниципальных образованиях.

В 13 муниципалитетах по АИП построено 10,4 км межпоселковых газовых сетей, 116,6 км – распределительных. Введены внутрипоселковые сети в поселках Жарковский, Молоково и Фирово. Газовые сети также обустроены в населенных пунктах Бологовского, Калининского, Старицкого, Кимрского, Ржевского, Бежецкого, Рамешковского и других районов.

В итоге обеспечены возможности для газификации более 2500 домовладений.

А газоснабжение деревень Костерёво и Есёмово в Ржевском районе позволит обустроить вечный огонь на обелиске у реки Сишка в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

По АИП в 2021-м построены газовые котельные в селе Медное и городе Бологое, обновлено оборудование в котельной №1 в Сандово, сделана теплосеть по Тверецкой набережной в Торжке.

На заседании в большом зале областного правительства. Фото: ПТО

В сфере образования построены детские сады в Твери, Торопце и селе Бурашево Калининского района, в спорте - центр стрелковых видов спорта «Березино».

Среди самых заметных завершенных по АИП в 2021 году проектов - реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, пешеходный мост через Тьмаку в Твери.

Ключевыми проектами на два года вперед являются являются строительство детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ и детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке, взрослой поликлиники в Старице, амбулатории в поселке Новозавидовский Конаковского района, новых детских садов в областной столице и Вышнем Волочке, автодороги «Москва-Рига» – Ржев, Западного моста через Волгу в Твери, обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

Также напомним, что в АИП включены спортпроекты - современные центры по гребле на Волге и Тверце, крытый каток в Вышнем Волочке, ФОКи в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре.

В коммунальном комплексе будет продолжена газификация, реконструкция очистных сооружений в областном центре и Конаково, а также другие проекты.

Игорь Руденя поставил задачи министерствам неусыпно контролировать подготовку проектной документации и следить за работами на стройплощадках.