«МАКС-М» в Твери: Наука, врачи и система медицинского страхования на страже здоровья

Все силы науки сегодня брошены на борьбу с опасным вирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса наглядно показала, что без науки победить заболевание невозможно, дав толчок применению современных методов лечения и диагностики заболевания. Несмотря на то что за прошедший год наука шагнула вперед, учёным ещё предстоит оценить объём имеющихся знаний о новой инфекции, выявить существующие пробелы в исследованиях и объединить усилия для создания надёжного барьера для будущих вирусов.

Такие приоритеты во всём мире расставила пандемия коронавируса. Все силы науки брошены на борьбу с распространением опасного заболевания. Даже те, кто никогда ранее не интересовался новостями и достижениями науки, узнали названия научных центров и современных технологий, на базе которых создаются новые методы лечения.

ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

С первых недель после начала пандемии в России внимание российских учёных было сфокусировано на основных направлениях: диагностика заболевания, лечение и его профилактика. За очень короткий срок были определены природа заболевания, способ проникновения вируса в организм.

В короткие сроки российским учёным удалось разработать и внедрить технологии производства тест-систем и трёх вакцин против COVID-19, сформулировать практические рекомендации к лечению и реабилитации пациентов.

Усилиями наших учёных в России была зарегистрирована эффективная вакцина от коронавируса, которая успела спасти уже немало жизней. Вакцина «Спутника V» уже получила высокую оценку зарубежных специалистов, а признание на международном уровне говорит о её эффективности и безопасности.

Несмотря на то что уже сделано много, останавливаться ещё рано: коварный вирус ставит перед наукой и медиками новые вызовы. Никуда не исчезли и другие болезни, течение которых может существенно ухудшить ковид... А значит, забота о здоровье остаётся сегодня важнейшей задачей - как для науки, так и для каждого отдельного человека.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Забота о здоровье - это не только грамотное лечение и своевременная профилактика, но и уверенность в реализации собственных медицинских прав. Обеспечить соблюдение конституционных прав каждого гражданина на получение бесплатной медицинской помощи призвана система обязательного медицинского страхования (ОМС).

Полис ОМС даёт право на получение бесплатных услуг здравоохранения: первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, скорую, неотложную и паллиативную медицинскую помощь. Но в условиях пандемии многие процессы усложняются, ведь система здравоохранения несёт чрезвычайные нагрузки.

Важно помнить, что новые реалии дали нам и новые права: на необходимые обследования больного коронавирусом (в том числе компьютерную томографию), вакцинацию, бесплатные лекарства для лечения COVID-19 и другие.

Поэтому сегодня особенно важной становится роль страховых компаний - ваших «адвокатов здоровья».

ДОВЕРИЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ОПЫТЕ И НАДЁЖНОСТИ

Страховая компания «МАКС-М» работает в России более четверти века, из которых более 20 лет - на территории Тверской области. Страховая компания контролирует соблюдение ваших прав как пациента. Выбирая страховщика системы ОМС, вы выбираете защитника и гаранта, который поможет реализовать все права на бесплатную медицинскую помощь на всём пути взаимоотношений с медицинскими организациями, начиная от обращения в первичное звено медпомощи.

Надёжность компании «МАКС-М» подтверждена рейтинговым агентством «Эксперт РА». Компании присвоен рейтинг А++. Это исключительно высокий уровень надёжности и качества услуг. Такую высокую оценку компания «МАКС-М» получила ещё в 2010 году и подтверждает её из года в год.

В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПОМОЩЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Полис ОМС не только даёт вам право на медицинское обслуживание, но и гарантирует защиту этого права. Если вы не можете записаться на приём к врачу, получить необходимые медикаменты, если вам отказывают в нужных обследованиях или вы не уверены в качестве оказываемой вам медицинской помощи - звоните в страховую компанию.

Отдельно отметим ситуацию, когда медорганизация отказывает в медикаментах, расходных материалах или услугах, которые должны предоставляться бесплатно, и предлагает приобрести это за свой счёт. Специалисты страховой компании проинформируют вас, насколько требование законно, и помогут решить проблему.

НА ЗАМЕТКУ

Это удобно: полисы ОМС переходят в цифровой формат

В 2022 году у граждан, застрахованных в системе ОМС, будет возможность отказаться от бумажного медицинского полиса в пользу электронного.

Храниться ваш цифровой полис будет в личном кабинете на портале госуслуг или в смартфоне в виде QR-кода. Основное преимущество такого формата - удобство: можно больше не носить с собой бумажный документ, который легко забыть дома, потерять или испортить. Вместо замены полиса ОМС (например, при смене фамилии или адреса) достаточно будет просто уведомить свою страховую компанию. И главное - при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

Если вы не очень дружны с электроникой и такой вариант слишком новаторский, за вами остаётся возможность оформить полис на бумаге или в виде пластиковой карты. Выбирайте, как вам удобнее.

ВАЖНО!

Компания «МАКС-М» предлагает оперативное оформление полиса ОМС, круглосуточные консультации специалистов контакт-центра, защиту прав и интересов застрахованных, контроль качества медицинской помощи, а также возможность индивидуального информационного сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи.

Для обеспечения прямого общения с населением в филиале АО «МАКС-М» в Твери работает Консультационно-диспетчерский центр.

Адрес «МАКС-М» в Твери: ул. Советская, 28. Телефон (4822) 33-98-85.

Региональный контакт-центр: 8-800-333-77-03 (звонок бесплатный).

Федеральный контакт-центр: 8-800-333-60-03 (звонок бесплатный).

Адреса и телефоны Филиала АО «МАКС-М» в Твери и Тверской области можно посмотреть на официальном сайте www.makcm.ru

Компания «МАКС-М»

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