Коронавирус в Твери, последние новости на 10 февраля 2022: как заказать аудиоконсультацию с врачом и кому больничный по телефону не оформят

Больничный в Тверской области можно открыть после консультации с врачом по телефону.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на 10 февраля 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 122744 случая заражения (+ 1628 за сутки).
Выздоровели 92 679 пациентов (+49 за сутки).
На карантине - 23593 заболевших, (+1576 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 175 заразившихся.
Умерли 2472 человек (+3 за сутки).
В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 658 642 человека, за сутки – 1 151 человек.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 43595 случаев заражения коронавирусом (+558 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 9892 (+168),
Ржев - 6758 (+75),
Калининский район - 5450 (+55),
Вышневолоцкий городской округ - 4593 (+52),
Торжок - 4295 (+77),
Кимры - 3586 (+54).
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С понедельника в регионе заработала система телефонных консультаций с медиками и дистанционного оформления больничных пациентам с признаками ОРВИ. Мера принята в связи с сильным ростом количества заболевших коронавирусом в регионе.
Дистанционно проконсультировались с врачами и оформили больничные уже свыше 400 жителей Верхневолжья.
Для получения больничного листа дистанционно необходимо:
1. Оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Сделать это можно на сайте https://mztver.ru/ или позвонив по номеру 122. Все заявки на аудиоконсультацию отрабатываются в обязательном порядке. При этом пациентам надо быть внимательными при предоставлении номера телефона – уже зафиксированы случаи, когда номера назывались с ошибками. Это делает невозможным проведение аудиоконсультации.
2. Когда позвонит врач, необходимо описать симптомы заболевания. После этого врач откроет больничный лист на семь дней, назначит лечение. Больничный лист оформляется в течение суток с даты обращения. Под рукой необходимо иметь СНИЛС и полис ОМС, чтобы назвать врачу необходимые реквизиты.
При необходимости, исходя из жалоб пациента и его самочувствия, после консультации с врачом он может быть направлен на очный прием специалиста.
На седьмой день врач проводит повторную аудиоконсультацию и принимает решение о закрытии больничного листа, его продлении или направлении пациента на очный осмотр специалистом.
Важно – если самочувствие пациента ухудшается, ему следует незамедлительно обратиться в ЦАП или вызвать врача на дом.
Есть категории граждан, которым при появлении симптомов ОРВИ предписан исключительно очный прием врача. Это беременные женщины, лица старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Также дистанционно не открываются больничные листы по уходу за ребенком, здесь предписан только очный осмотр.
Справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, запись на вакцинацию, вызов врача на дом и ответы на другие вопросы можно также получить по телефону «122».
Графика: ПТО