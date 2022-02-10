Коронавирус в Твери, последние новости на 10 февраля 2022: как заказать аудиоконсультацию с врачом и кому больничный по телефону не оформят

Больничный в Тверской области можно открыть после консультации с врачом по телефону. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 10 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 122744 случая заражения (+ 1628 за сутки).

Выздоровели 92 679 пациентов (+49 за сутки).

На карантине - 23593 заболевших, (+1576 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 175 заразившихся.

Умерли 2472 человек (+3 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 658 642 человека, за сутки – 1 151 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 43595 случаев заражения коронавирусом (+558 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 9892 (+168),

Ржев - 6758 (+75),

Калининский район - 5450 (+55),

Вышневолоцкий городской округ - 4593 (+52),

Торжок - 4295 (+77),

Кимры - 3586 (+54).

Графика: Яндекс

С понедельника в регионе заработала система телефонных консультаций с медиками и дистанционного оформления больничных пациентам с признаками ОРВИ. Мера принята в связи с сильным ростом количества заболевших коронавирусом в регионе.

Дистанционно проконсультировались с врачами и оформили больничные уже свыше 400 жителей Верхневолжья.

Для получения больничного листа дистанционно необходимо:

1. Оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Сделать это можно на сайте https://mztver.ru/ или позвонив по номеру 122. Все заявки на аудиоконсультацию отрабатываются в обязательном порядке. При этом пациентам надо быть внимательными при предоставлении номера телефона – уже зафиксированы случаи, когда номера назывались с ошибками. Это делает невозможным проведение аудиоконсультации.

2. Когда позвонит врач, необходимо описать симптомы заболевания. После этого врач откроет больничный лист на семь дней, назначит лечение. Больничный лист оформляется в течение суток с даты обращения. Под рукой необходимо иметь СНИЛС и полис ОМС, чтобы назвать врачу необходимые реквизиты.

При необходимости, исходя из жалоб пациента и его самочувствия, после консультации с врачом он может быть направлен на очный прием специалиста.

На седьмой день врач проводит повторную аудиоконсультацию и принимает решение о закрытии больничного листа, его продлении или направлении пациента на очный осмотр специалистом.

Важно – если самочувствие пациента ухудшается, ему следует незамедлительно обратиться в ЦАП или вызвать врача на дом.

Есть категории граждан, которым при появлении симптомов ОРВИ предписан исключительно очный прием врача. Это беременные женщины, лица старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Также дистанционно не открываются больничные листы по уходу за ребенком, здесь предписан только очный осмотр.

Справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, запись на вакцинацию, вызов врача на дом и ответы на другие вопросы можно также получить по телефону «122».