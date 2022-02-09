Женщину из Тверской области омолодили на 15 лет на Первом канале

Наряд в розовой гамме омолодил Викторию лет на 15. Фото: скрин трансляции/youtube.com/channel/Модный приговор

Вот зря некоторые думают, что «телек» смотрят только пенсионеры, не... молодежь тоже интересуется и даже в шоу телевизионных участие принимает. В новом выпуске программы «Модный приговор» на Первом канале героиней стала 35-летняя Виктория Орловская.

Судьям программы она представилась:

- Я из Вышнего Волочка.

- А родом откуда?

- Я из Вышнего Волочка.

Суть проблемы, с которой она обратилась на передачу «по улучшайзингу» внешнего вида и гардероба: ее парень, который ее на 10 лет моложе, не хочет знакомить ее с родителями. Считает ее провинциалкой, выбирающей для гардероба неактуальные вещи. В таком свете девушку, якобы, преподнесла молодому человеку его бывшая, и он теперь так и думает.

- Я просто не люблю рваные джинсы, - оправдывалась Виктория.

Присутствовавший на передаче 25-летний бойфренд Алексей был робок, подтвердил, что ему важно мнение друзей.

Судьи журили парня: зачем тогда с такой встречаться? Парень был неубедителен в ответах. В общем, все смахивало на театральную постановку.

Викторию, как и положено в программе, преобразили. Покрасили волосы, сменили причёску, подобрали три наряда, один из которых был в розовой гамме и чрезвычайно ее молодил.

- Вы стали на 15 лет моложе! -воскликнул один из судей «Приговора».

Бойфренд робко подарил Виктории цветы.

Наряды, как и положено, после участия в программе остались за героиней.

Виктория и ее бойфренд Алексей в студии «Модного приговора». Фото: скрин трансляции/youtube.com/channel/Модный приговор

Один из нарядов, предложенных стилистами. Фото: скрин трансляции/youtube.com/channel/Модный приговор