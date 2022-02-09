Коронавирус в Твери, последние новости на 9 февраля 2022: 15-й ребёнок в семье и ковидный госпиталь для детей

Семья Мартыновых в такое непростое ковидное время решилась, и в семье появился 15-ребёнок.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 9 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 121116 случая заражения (+ 1581 за сутки).

Выздоровели 92 630 пациентов (+53 за сутки).

На карантине - 26017 заболевших, (+1527 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 242 заразившихся.

Умерли 2469 человек (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 657 185 человек, за сутки – 1229 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 43037 случаев заражения коронавирусом (+537 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 9724 (+164),

Ржев - 6683 (+93),

Калининский район - 5395 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 4541 (+67),

Торжок - 4218 (+81),

Кимры - 3532 (+50).

Графика: Яндекс

В Твери стационар городской клинической детской больницы №3 перепрофилировали под инфекционный госпиталь для детей с коронавирусом. Там устроены шлюзы, разделены «красная» и «зелёная» зоны.

Госпиталь рассчитан на 100 коек, 50 из которых обеспечены кислородом. Здесь будут принимать детей всех возрастов с подтвержденным COVID-19. Возможно совместное пребывание ребенка вместе с мамой.

- При необходимости ребенку будет проведено дополнительное обследование: электрокардиография, ультразвуковая или рентгенологическая диагностика, - рассказала главврач городской клинической детской больницы №3 Анна Бекетова.

Одна из палат детского ковидного госпиталя в больнице №3. Фото: ПТО

Стационарная медицинская помощь детям Заволжского района будет оказываться в других больницах областной столицы. Ребят с респираторными заболевания (не COVID-19) будут направлять на лечение в детскую больницу №1, с инфекционными заболеваниями (не COVID-19) – в городскую больницу №2, с соматическими патологиями – в другие больницы Твери по профилю заболевания.

Госпиталь на базе стационара городской клинической детской больницы №3 стал четвертым специализированным учреждением для детей с коронавирусом. Ранее в Твери были открыты ковидные детские госпитали при Калининской ЦРБ, в горбольнице №6 и ДОКБ.

Кроме того, в регионе действуют три ЦАПа для детей. Амбулаторные центры открыты в поликлинике № 1 детской горбольницы № 2 (Пролетарский р-н, пр-т Ленина, д.36/38), поликлинике № 2 детской горбольницы № 3 (м-н Юность, ул. Артюхиной, д. 13, к. 2), и поликлиники № 1 детской горбольницы № 6 (Московский р-н, пл. Гагарина, д. 1а).

В детские ЦАПы, так же, как и во взрослые, можно записаться на приём по номеру «122».

Напомним, что в регионе со 2 февраля каждые сутки фиксируется свыше 1000 новых случаев заражения коронавирусом. С 5 февраля - свыше 1500.

За последние сутки на 8 февраля по данным областного оперштаба COVID-19 заразились еще 1654 жителя региона. Всего на карантине сейчас - 24490 человек.

15-й ребёнок родился в многодетной Тверской семье. В большой, даже огромной по нынешним меркам семье Валентины и Александра Мартыновых прибавление - у них родился пятнадцатый ребёнок. Радостной новостью 8 февраля поделилось областное Министерство демографической и семейной политики.

Своего пятнадцатого ребёнка (это мальчик) мама и папа назвали Самуилом. У него пять братьев и девять сестёр.

Но давайте о хорошем! Супруги Мартыновы вместе уже более 20 лет. Раньше они жили на Украине, но несколько лет назад переехали в Тверскую область. Поселились недалеко от Твери - в посёлке Заволжский. Построили дом и завели подсобное хозяйство.

Мама, Валентина Александровна, награждена почётным знаком Тверской области «Слава Матери».