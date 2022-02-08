Коронавирус в Твери, последние новости на 8 февраля 2022: первые прививки для подростков и смерть 1,5-годовалого ребёнка во время лечения от ковида

Первые прививки для подростков и смерть 1,5-годовалого ребёнка во время лечения от ковида.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Последние новости о коронавирусе в Твери на 8 февраля 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 117881 случая заражения (+ 1647 за сутки).
Выздоровели 92 514 пациентов (+65 за сутки).
На карантине - 22900 заболевших, (+1580 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 63 заразившихся.
Умерли 2467 человек (+2 за сутки).
В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 654 396 человек, за сутки – 385 человек.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 41 874 случая заражения коронавирусом (+612 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 9365 (+179),
Ржев - 6473 (+95),
Калининский район - 5342 (+37),
Вышневолоцкий городской округ - 4405 (+56),
Торжок - 4070 (+61),
Кимры - 3431 (+65).
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В Твери начал работу пункт вакцинации детей и подростков, он располагается в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы (Рыбацкая, 13). В вакцинальном пункте 7 февраля уже получили прививки первые пациенты, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
Прививают там детей и подростков от 12 лет. Вакцинальный кабинет работает по будням с 12:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 14:00. Вакцинация - строго по записи. Записаться можно через личный кабинет на портале Госуслуг или по номеру 122.
Сертификат о вакцинации ребёнок может получить с 14 лет - при наличии паспорта и личного кабинета на Госуслугах. С 12 до 13 лет включительно несовершеннолетнему на руки выдается справка о вакцинации.
ЧП произошло в городе Бологое Тверской области. Во время лечения коронавируса умер полуторагодовалый малыш.
Известно, что у ребенка случился анафилактический шок после приема антибиотика, который не был ему назначен лечащим врачом. Решение о приеме препарата семья приняла самостоятельно.
Пациента доставили в больницу, но реанимировать не смогли.
- Следственными органами СК РФ по Тверской области с целью установления причин смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Графика: ПТО