Коронавирус в Твери, последние новости на 8 февраля 2022: первые прививки для подростков и смерть 1,5-годовалого ребёнка во время лечения от ковида

Первые прививки для подростков и смерть 1,5-годовалого ребёнка во время лечения от ковида. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 8 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 117881 случая заражения (+ 1647 за сутки).

Выздоровели 92 514 пациентов (+65 за сутки).

На карантине - 22900 заболевших, (+1580 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 63 заразившихся.

Умерли 2467 человек (+2 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 654 396 человек, за сутки – 385 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 41 874 случая заражения коронавирусом (+612 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 9365 (+179),

Ржев - 6473 (+95),

Калининский район - 5342 (+37),

Вышневолоцкий городской округ - 4405 (+56),

Торжок - 4070 (+61),

Кимры - 3431 (+65).

Графика: Яндекс

В Твери начал работу пункт вакцинации детей и подростков, он располагается в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы (Рыбацкая, 13). В вакцинальном пункте 7 февраля уже получили прививки первые пациенты, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Прививают там детей и подростков от 12 лет. Вакцинальный кабинет работает по будням с 12:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 14:00. Вакцинация - строго по записи. Записаться можно через личный кабинет на портале Госуслуг или по номеру 122.

Сертификат о вакцинации ребёнок может получить с 14 лет - при наличии паспорта и личного кабинета на Госуслугах. С 12 до 13 лет включительно несовершеннолетнему на руки выдается справка о вакцинации.

ЧП произошло в городе Бологое Тверской области. Во время лечения коронавируса умер полуторагодовалый малыш.

Известно, что у ребенка случился анафилактический шок после приема антибиотика, который не был ему назначен лечащим врачом. Решение о приеме препарата семья приняла самостоятельно.

Пациента доставили в больницу, но реанимировать не смогли.

- Следственными органами СК РФ по Тверской области с целью установления причин смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе регионального СКР.