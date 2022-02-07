Тверской институт (филиал) МГЭУ: Академический подход, студенческое самоуправление и выпускники на конференции ООН

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов. Фото: Тверской институт (филиал) МГЭУ

В минувшем октябре Тверской институт (филиал) Московского Гуманитарно-экономического университета отметил пять лет с тех пор, как обрёл статус института. А в этом году вуз отпразднует 25-летие своей работы на тверской земле (с 1997 года он именовался филиалом МГЭИ).

Сегодня Тверской институт (филиал) МГЭУ - успешное и широко известное в регионе и за его пределами учебное учреждение высшего образования. О том, чем наполнена жизнь вуза и его студентов, тверская «Комсомолка» узнала у директора Тверского института (филиала) Московского Гуманитарно-экономического университета Александра Бутузова.

УЧЁБА В ПАНДЕМИЮ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

- Мы по-прежнему придерживаемся классической системы образования: основа учебного процесса - лекционные, семинарские занятия, практические курсы. Но свою роль играет пандемия, и опыт дистанта у нас отработан, - рассказывает Александр Бутузов.

Тем не менее, в вузе стараются максимально сохранить традиционный образовательный процесс:

- Преподавателя невозможно заменить. Сколько лет ни читал бы настоящий преподаватель курс, он всегда заново к нему готовится. И каждая лекция неповторима. У наших коллег за рубежом давно есть как дистанционное, так и очное обучение. Но элитное образование получается только классическими методами.

Штатных педагогов в вузе около тридцати. И многие из них имеют учёные степени и звания. Это кандидаты и доктора наук, получившие свои степени в высшей аттестационной комиссии РФ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

- Посмотрите, какой напряжённой сегодня является жизнь молодёжи. Не проходит недели, чтобы мы не слышали каких-то тревожных сообщений. Поэтому студенческая жизнь, наряду с учебным процессом, сегодня выходит на первое место, - говорит Александр Бутузов. - Нам повезло, в нашем вузе за 25 лет сложилась прекрасная традиция воспитательной работы. Патриотическое воспитание – тот кладезь, который даёт возможность взращивать замечательных людей.

В вузе работают с ветеранами Великой Отечественной. Причем вспоминают о них не только в День Победы и 23 февраля. Их приглашают на День знаний и новогодние праздники. Студенты берут у ветеранов интервью, пишут очерки, которые потом публикуются – выпускаются в «живом», бумажном виде.

Студенты-волонтёры активно участвуют в жизни страны. Не без гордости директор вуза отмечает, что ребята встречались с Президентом РФ, были в Кремле, работали на Олимпиаде в Сочи.

- Фантастический заряд оптимизма привезли ребята оттуда! - вспоминает Александр Бутузов.

РЕАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Студенческое самоуправление» в Тверском институте (филиале) МГЭУ - не пустые слова. Молодые люди имеют реальные рычаги власти.

- Наши студенты могут заниматься управлением даже в кадровой политике, - удивил Александр Бутузов. - У нас проводятся анонимные опросы – насколько компетентны, понятны, доброжелательны преподаватели. Эти сведения мы рассматриваем ежегодно на заседаниях учёного совета, когда решаем вопросы о распределении нагрузки и заключении контрактов с педагогами на следующий год.

Хотите верьте, хотите нет, но студенты Тверского института (филиала) МГЭУ допущены даже до управления финансами: они принимают участие в планировании использования средств, которые вуз выделяет на воспитательную работу. Ребята сами могут решить, куда они хотят поехать, какие мероприятия организовать.

В «ПЛАТНОМ» ВУЗЕ ОБРАЗОВАНИЕ ХУЖЕ?

Еще не так давно бытовало мнение: если вуз негосударственный, то учат там кое-как, да и стараться не нужно – заплатил и «филонь».

- Во-первых, над нами есть государственный контроль, причём не менее жёсткий, - возражает директор Тверского института (филиала) МГЭУ. - Вы знаете, что реформа образования привела к закрытию огромного количества вузов и филиалов. Если какой-то вуз работает кое-как, он просто не выживет. Но надёжность вуза – это обоюдная работа студента и преподавателя. Если студент не хочет учиться, его не заставишь. Плохой студент будет отчислен.

Вуз имеет государственную аккредитацию, выданную Рособрнадзором и выдаёт дипломы государственного образца. При этом конкуренция с государственными вузами – позитивный момент, отмечает Александр Анатольевич. Она подталкивает совершенствоваться, не стоять на месте, развиваться.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

В Тверском институте (филиале) Московского Гуманитарно-экономического университета готовят юристов, специалистов в области экономики, менеджмента и психологии. Это всё очень востребованные специальности – других в вузе, что называется, «не держат».

- Выпускник от нас попадает в правоохранительные органы, в систему адвокатской работы, на крупные предприятия, - напоминает Александр Бутузов. - Чтобы ориентироваться на современные региональные потребности, мы ежегодно приглашаем на государственную аттестацию работодателей. Каждый раз тщательно изучаем итоги

аттестации, чтобы понять, как сделать наших выпускников ещё более комплиментарными современным потребностям.

РАБОТОДАТЕЛЬ – УЧАСТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Отдельно отметим, что работа с работодателем в вузе начинается гораздо раньше. Студенты проходят практику, ведут дневники, где указываются все компетенции, которые они должны освоить. Каждое достижение отмечается работодателем. Руководители могут приметить для себя будущего сотрудника уже в процессе практики.

-Рекламаций от работодателей по качеству подготовки наших студентов мы не получаем, - с удовлетворением отмечает Александр Анатольевич.

ОТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДО ЕВРОСОЮЗА

При этом не все выпускники остаются на родной земле. Здоровые амбиции влекут молодых специалистов и в другие города, а иногда даже страны.

- Наши выпускники работают в Крыму, на Дальнем востоке, в Москве и даже в некоторых странах Евросоюза. Один из выпускников выступал на конференции в ООН – в Женеве, - вспоминает Александр Бутузов успехи бывших студентов. - Мы реализуем программы языковой подготовки, у нас прекрасный лингофонный кабинет – это помогает. Конечно, когда понимаешь, что выпускник стал успешен в Евросоюзе, приятно понимать, что в этом есть и заслуга вуза.

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

Чтобы стать действительно хорошим, востребованным специалистом, возможности у студентов вуза есть немалые. Здесь не только работают высококлассные преподаватели, но и имеется прекрасная материально-техническая база. Оснащение вуза, его современные лаборатории можно увидеть воочию.

Наш адрес: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37. Необходимую информацию также можно получить по телефонам: (4822) 32-29-26 и +7 (930) 175-10-86 и на сайте mgeitver.ru.