Коронавирус в Твери, последние новости на 7 февраля 2022: ещё один пункт вакцинации для подростков и тавмоопасная погода

Ещё один пункт вакцинации для подростков открылся в Твери, а на дворе зима, сосульки, гололедица! Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ, Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 7 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 116 234 случая заражения (+ 1519 за сутки).

Выздоровели 92 449 пациентов (+61 за сутки).

На карантине - 21 320 заболевших, (+1456 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 38 заразившихся.

Умерли 2465 человека (+2 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 653 870 человек, в том числе за сутки - 690 жителей.

Коронавирус в Тверской области на 6 февраля 2022. Графика: yandex.ru

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 41 262 случая заражения коронавирусом (+578 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 9186 (+146),

Ржев - 6378 (+74),

Калининский район - 5305 (+56),

Вышневолоцкий городской округ - 4349 (+46),

Торжок - 4009 (+58),

Кимры - 3366 (+53).

Распространение коронавируса в Тверской области на 6 февраля 2022. Фото: ПТО

В консультативно-диагностическом центре детской областной больницы (Рыбацкая, 13) открылся пункт вакцинации от коронавируса для детей и подростков. Прививку можно сделать ребёнку от 12 лет.

Ранее мы уже сообщали, что в регион поступила вакцина для детей и подростков "Спутник М". Прививки подрастающему поколению делают также в подразделении 6-й городской больницы на проспекте Победы, 43. Записаться на прививку можно по телефону 122. Прививочные пункты работают ежедневно.

Тем временем коронавирус - не единственная опасность, которая подстерегает нас повсюду. Зима продолжает испытывать Тверь на прочность. Местные паблики буквально завалены жалобами жителей на сосульки. Так, на бездействие управляющей организации пожаловались жильцы дома №40 по проспекту Победы. В Заволжье горожане ведут наблюдение за колоссальной сосулькой, свисающей с крыши одного из домов по улице Благоева.

"КП"-Тверь" предупреждает читателей: будьте предельно осторожны! В ближайшее время Гидрометцентр спрогнозировал дневные оттепели в Тверской области, а это значит, что риск падения снега и наледи с крыш усиливается.