Коронавирус в Твери, последние новости на 6 февраля 2022: Олимпийское серебро Непряевой и прорыв водовода

Наталья Непряева выиграла серебро в Китае, а в Твери в Затверечье после прорыва водовода затопило улицу. Фото: VK/Федерация лыжных гонок/скрин и Ольга Трофимова/скрин

Последние новости о коронавирусе в Твери на 6 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 114 715 случаев заражения (+ 1506 за сутки).

Выздоровели 92 388 пациента (+55 за сутки).

На карантине - 19 864 заболевших, (+1450 за сутки). Госпитализировано за минувшие сутки 179 заразившихся.

Умерли 2463 человека (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 653 152 человека, в том числе за сутки - 1493 жителя.

Графика: Яндекс

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 40 684 случаев заражения коронавирусом (+567 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 9040 (+144),

Ржев - 6304 (+75),

Калининский район - 5249 (+53),

Вышневолоцкий городской округ - 4303 (+43),

Торжок - 3951 (+55),

Кимры - 3313 (+52).

Графика: ПТО

5 февраля наша землячка, лидер сборной по лыжным гонкам Наталья Непряева выиграла первая медаль для команды нашей страны на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Уроженка Твери пришла второй на финише в скиатлоне и завоевала серебро. Ее мама и первый тренер Ирина Непряева рассказала, что Наталья сумела завоевать медаль во многом благодаря своим волевым качествам.

Подробности о том, как Наталья Непряева выиграла первую медаль в зачете нашей сборной на Олимпиаде-2022 читайте здесь. Вечером 5 февраля в Твери произошел прорыв на водоводе в Затверечье. В итоге там затопило Старобежецкую улицу, в части города отключили воду.

Администрация Твери сообщила, что из-за повреждения на сетях холодного водоснабжения в отдельных районах города были "понижены параметры подачи холодной воды", но специалисты ООО "Тверьводоканал" принялись устранять повреждения. В итоге уже после 22:00 место повреждения было локализовано, а затем была возобновлена подача воды в жилые дома.