Гитара, рэп и «Том-Ям»: Что спецпортал Минспорта РФ рассказал о тверских участниках Олимпиады-2022 Ейбоге и Непряевой

Наши спортсмены. Фото: Инстаграм Даниила Ейбога и VK/Федерация лыжных гонок России/скриншот видео

Сегодня, 4 февраля, в Пекине состоялось красочное официальное открытие XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года. В преддверии их Министерство спорта РФ разработало специальный проект Спортинфо.рф - сайт-карту о российских олимпийцах. Есть там и «досье» на двух участников Олимпиады-2022 из Твери.

Ейбог

Первым по алфавиту идет член сборной по шорт-треку Даниил Ейбог. Он хоть и родился не в Твери ( Даниил появился на свет в Оленегорске), но в раннем детстве с семьей переехал в столицу Верхневолжья, и как спортсмен формировался именно у нас в городе под руководством тренера Эдуарда Султанова. Он скончался в мае 2020 года. Сейчас личным тренером Даниила является вдова Эдуарда Хафисовича - Татьяна Султанова.

Перечислим большую часть позиций досье Даниила на спортпортале.

Спортивное звание

Мастер спорта России международного класса.

Физкультурно-спортивная организация

ГБУ СШОР по ледовым видам спорта (Тверь), ЦСКА.

Регион (основной зачет)

Тверь.

Регион (параллельный зачет)

Санкт-Петербург

Социальные сети

Инстаграм.

Значимые победы

Чемпионат Европы в Будапеште - 1 место в эстафете.

О хобби и талантах вне спорта

«В свободное от спорта время играю на гитаре, развиваюсь в музыкальной сфере, пишу песни с недавних пор, в ближайшее время планирую выпускать на цифровых площадках. Изучаю экономику, слежу за политикой, внешней и внутренней, конечно. Среди своих талантов выделяю пение».

О семье

«Не женат. Болеет вся семья, следят всегда в интернете и по телевизору. Бабушка до сих пор коллекционирует региональные газеты с упоминанием обо мне».

О любимой музыке

Жанр: рэп (хип–хоп).

Исполнитель: Кино.

Песня: «Where is my mind» группы Pixies.

О любимом кино Фильмы Тарантино, Д. Финча, Кристофера Нолана, Кубрика, сестёр Вачовски, Гай Ричи

О кулинарных предпочтениях «Предпочитаю русскую, японскую, итальянскую, французскую, кухню. Любимое блюдо - суп «Том-Ям»

За какие виды спорта помимо своего болеет на Олимпиаде Конькобежный спорт, фигурное катание.

Непряева

На знаменитую уроженку Твери, титулованную лыжницу Наталью Непряеву, которая в январе первой из россиянок стала победителем престижнейшей лыжной многодневки «Тур де Ски», представлено очень немного фактов. Честно говоря, ее досье откровенно разочаровало. Тут Спортинфо.рф явно недоработал.

Вот, как представили Наталью.

Спортивное звание Заслуженный мастер спорта России.

Родной город Родилась и живет в Твери.

Физкультурно-спортивная организация «Динамо», ЦОВС Московской области, СК «УЛК», ГАУ «Водник».

Регион (основной зачет)

Архангельская область (да, сейчас Наталья Непрева представляет не на родной регион, при этом является президентом тверской федерации лыжных гонок - Ред.)

Социальные сети

Инстаграм

Значимые победы

Чемпионка России (2018,2021).

Серебряный (2015, 2016, 2017, 2018, 2021) и бронзовый (2014, 2017) призер чемпионатов России.

Заняла второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне 2018/2019.

Личный тренер

Юрий Бородавко, Александр Смиронов и Ирина Непряева (последние двое — первые тренеры Натальи, причем Ирина - это ее мама - Ред.).

Ладно еще спортпортал не представил никакой личной информации о различных предпочтениях Натальи. Но странно, что в разделе «Значимые победы» не указал ее бронзовую медаль на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и недавнюю победу в «Тур де Ски». Не мешало бы обновить информацию, а то как-то не камильфо.