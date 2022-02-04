Коронавирус в Твери, последние новости на 4 февраля 2022: сосулька с доставкой на дом и отличный парень Михаил

Вот такую сосульку можно приобрести в Твери всего за 50 рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 4 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 111769 случаев заражения (+ 1203 за сутки).

Выздоровели 92 285 пациентов (+45 за сутки).

На карантине - 17025 заболевших, (+1159 за сутки). Госпитализировано за минувшие сутки 154.

Умерли 2459 человек (+2 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 649789 человека, за сутки – 1828 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 39 584 случаев заражения коронавирусом (+454 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8764 (+123),

Ржев - 6165 (+42),

Калининский район - 5214 (+68),

Вышневолоцкий городской округ - 4214 (+26),

Торжок - 3841 (+37),

Кимры - 3209 (+22).

Графика: Яндекс

Помощь медикам, которых сегодня на всех просто не хватает, очень важна. И в Тверской области находятся добровольцы. Благодарность такому человеку опубликовали в группе "Подслушано в Удомле".

"Сегодня в ЦМСЧ 141 фельдшерам по обслуживанию вызовов на дому, помогал молодой человек Михаил, доброволец, который совершенно безвозмездно, в свободное от своей работы время, на личном авто, возил по вызовам!!!"- пишет анонимный автор. - "Т.к. нагрузка на ЦМСЧ сейчас просто неописуемая, то вот такая помощь была очень важна, но главное-это воодушевление от того, что такие люди есть!!! Спасибо!!!"

Пост набрал много лайков и комментариев, большинство - со словами поддержки и благодарности к Михаилу.

Напомним, в регионе, как и в большинстве субъектов страны, регистрируется шквальный рост заболеваемости коронавирусом. Из-за рекордной заразности новых штаммов, на медиков легла колоссальная нагрузка. За последние сутки было зарегистрировано 1203 новых случая ковида (данные на 3 февраля). Дежурные ЦАПы начали круглосуточный приём пациентов.

Жители Твери начали торговать сосульками через Интернет. Одно из объявлений появилось в сети 31 января.

Автор объявления - житель Центрального района - предлагает пользователям купить огромную сосульку за 50 рублей.

"Сосульку выращивал только из чистой воды. Ей всего 3 дня. Отлично подойдёт для вашего окна дома или в офисе. Также с ней могут играть дети", - написано в объявлении.

Информация размещена в разделе "Предметы интерьера". Получить "украшение" можно с доставкой.

С момента размещения объявление посмотрели более 500 человек, из них 142 - за сегодняшний день.