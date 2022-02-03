В Тверь идут погожие выходные

Зимой тоже можно проводить время отлично - было бы настроение! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снегом Тверь уже припорошило знатно, но в выходные «писать о феврале навзрыд» мы не будем: погода решила дать всем небольшую передышку.

- Краешком нас зацепит гребень антициклона. В субботу и воскресенье будет шанс увидеть немного солнца, - обрадовала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но ночами станет холоднее!

Не страшно: выходные будут отличными! В субботу бесснежно, переменная облачность и -10 градусов. В ночь на воскресенье -14. А днём -8...-9 градусов, местами лёгкий снежок.

Увы, долго это не продлится - атмосферное давление понижается: в понедельник 735 мм рт. ст. Идёт очередной циклон. Опять снег, да ещё и оттепель: днём ноль. Ветер усилится, регион начнёт затягивать облаками.

Во вторник облачность будет настолько плотная, что дневная и ночная температуры сравняются: -2. Снег ожидается небольшой, но стабильный. В среду ничего существенно не изменится, лишь ветер ещё немного усилится.

Следите за давлением и носите удобную обувь: дороги остаются заснеженными и скользкими!

Кстати, в древности наши предки предсказывали, какой будет следующая зима по погоде 7 февраля. Всё просто: как пройдёт этот день, такой и следующая зима будет. 7 февраля - понедельник, и если наш прогноз сбудется, а народная примета окажется права, морозов следующей зимой нам не видать.

Но это ещё так далеко! Гораздо интереснее дела насущные. В пятницу, 4 февраля, в Пекине открываются Олимпийские игры. В столице Китая последние тренировки перед соревнованиями проходят два блистательных спортсмена из Твери: лыжница Наталья Непряева и шорт-трекист Даниил Ейбог. «КП»-Тверь» уверена, что ребята не подведут. Болеем за наших!