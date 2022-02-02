Администрация Твери спрогнозировала рост в городе средних зарплат почти на 10 000 рублей за четыре года

Посмотрим, сбудется ли прогноз про зарплаты в областной столице и не только про них. Фото: Архив "КП"

На сайте администрации Твери появился интересный документ: постановление № 67 от 31 января 2022 года. В нём представлен актуальный на сегодня бюджетный прогноз областной столицы на четыре года вперед - до 2025-го включительно.

Не будем писать обо всем (кому интересно, постановление с приложениями можно найти на сайте горадминистрации в разделе «Документы»), остановим внимание на некоторых интересных моментах.

Начнем с того, что в чем-то прогноз весьма позитивный. Горадминистрация предвещает, что за четыре года размер среднестатистической зарплаты в экономике Твери вырастет на 29%, или более чем на 9400 рублей.

В 2021 году, по оценке финансового ведомства городских властей, в среднем в областной столице люди в месяц получали по 32 тысячи 401 рублю. По итогам 2025 года этот показатель может возрасти до 41 тысячи 872 рублей (не берем в счет копейки).

Кстати, в нынешнем, 2022 году, опять по оценке горадминистрации, размер среднестатистической зарплаты в реальном секторе экономики города составит 34 тысячи 527 рублей.

По прогнозу, за четыре года примерно на 1300 человек вырастет и количество занятых в экономике города граждан. Ждет город прибавления и в среде индивидуальных предпринимателей. Если по оценке 2021 года их было 10 141 человек, то в 2025-м прогнозируется уже 10 447 бизнесменов.

Естественно, на этом фоне прогнозируется увеличение налоговых доходов в бюджете города: с 3 млрд 131 млн рублей в 2021-м до 3 млрд 548,2 млн в 2025-м. В наступившем году, кстати, прогноз такой: 3 млрд 287 млн рублей.

При этом общий размер доходов бюджета упадет с 10 млрд 96 млн рублей в 2021 году до 8 млрд 470,8 млн в 2025-м. Случится это, согласно данным прогноза, в основном за счет уменьшения безвозмездных поступлений в виде различных трансфертов из областного и федерального бюджетов. Что, в общем-то, очевидно, так как в 2024 году заканчивается срок действия всех нацпроектов по 13 стратегическим направлениям, которые составляли немалую часть бюджетных вливаний.

Если в 2021-м размер трансфертов составлял 5 млрд 793,4 млн рублей, в 2022-м они должны составить 5 млрд 267,2 млн, то в 2025-м город рассчитывает только на 3 млрд 901,3 млн.

Соответственно прогнозируется и уменьшение расходов города - с 10 млрд 268 млн в 2021-м до 9 млрд 864,2 млн в 2022-м и до 8 млрд 470,8 млн в 2025-м.

При этом власти надеются свести к нулю дефицит бюджета в 2024 и 2025 годах.

От новых кредитов город не откажется, а муниципальный долг только вырастет: на 18% за четыре года. По прогнозу, в 2025 году он составит уже 3 млрд 487,2 млн рублей. Это 76% в соотношении к налоговым и неналоговым доходам муниципалитета. Ситуация, как говорится, беспросветная. Самому городу при существующих порядках вопрос с долгом не решить.

Если говорить о прописанных в бюджетном прогнозе статьях расходов на ближайшие пять лет, то внимание привлекло неожиданное увеличение финансирования отрасли культуры. Оно вырастет за четыре года в три раза.

Если в 2021-м на развитие культуры в городе выделялось 430 млн 60 тысяч рублей (в 2022-м сумма немногим больше), то в 2025-м в прогнозе значится 1 млрд 286 млн 946 рублей. Причем из них свыше 720 млн - это безвозмездные поступления, то есть областной или федеральный транш. Возможно, это связано с предстоящим празднованием 890-летия образования Твери, которое будет отмечаться в 2025 году. В тот же год будет праздноваться 80-летие Великой Победы.