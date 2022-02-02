Досуг в Твери со 2 по 9 февраля: Древний бивень севера, музыканты-виртуозы и иллюзорное путешествие в «Рай»

В Твери. к примеру, еще можно увидеть многотысячелетний бивень мамонта на фоне настоящей шкуры белого медведя и удивительные образцы северного искусства. Фото: Александр ЖМУЛИН

Культурная жизнь в Твери не замирает. Но, собираясь интересно провести свой досуг, не забывайте об элементарных мерах профилактики заражения ковидом - маски ( респираторы) и антисептики. Заболеваемость коронавирусом сильно выросла.

ВЫСТАВКИ

Искусство с края земли

В Тверском городском музейно-выставочном центре продолжается (до 13 февраля) выставка изделий чукотской художественной резьбы по кости «Ремесло с края земли». В тончайших, живых работах мастеров-косторезов посетители смогут увидеть суровую природу Чукотки, сцены из жизни Чукчей и Эскимосов, сакральные орнаменты и древних духов.

Помимо этого, на выставке можно увидеть шкуры гигантского белого медведя и его бурого собрата поменьше. А также - настоящий бивень мамонта, обитавшего тысячи лет назад. Вот она - истинная древность перед глазами.

Стоимость: от 50 до 80 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

6+

КОНЦЕРТЫ

От фортепиано до домры, от классики до современности

Тверская филармония вновь приглашает на концерты.

3 февраля в 18:30 публике представят музыкальную программу к 210-летию со дня рождения композитора Ференца Листа.

Его произведения на фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Александр Златин.

В программе: соната си-минор S.178, ноктюрн № 3 «Грезы любви», Мефисто-вальс №1, утешение №3, трансцендентный этюд №12 «Метель», рапсодия №2 (с каденцией С. Рахманинова).

Исполнение московского пианиста Александра Златина, как написано в анонсе, отличается техническим совершенством, глубоко индивидуальным подходом к произведению, чувством времени и стиля.

Стоимость билетов: 500-400-300 рублей.

6+

4 февраля в 18:30 Филармония приглашает на концертную программу «Современная музыка».

Губернаторский камерный хор «Русский партес» с приглашенным дирижером, лауреатом международных конкурсов Максимом Перадзе исполнит ряд произведений так называемых современных классиков. Среди них - один из самых крупных и известных композиторов второй половины ХХ века Радион Щедрин, неподражаемый эстонский творец эстетики «новой простоты» Арво Пярт и другие.

Стоимость билетов: 500-400-300 рублей.

6+

8 февраля в 18:30 меломанам представят концерт камерной музыки «Предлагаемые обстоятельства».

Выступит губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

Солировать будет лауреат международных конкурсов, виртуоз домры и мандолины Екатерина Мочалова.

В программе: произведения русских и зарубежных композиторов

Екатерина Мочалова выступала со многими очень известными музыкантами, в том числе с «Виртуозами Москвы», Юрием Башметом.

Она - руководитель проекта «Антология домры» в РАМ имени Гнесиных, художественный руководитель фестиваля современного домрового искусства «Prima Domra».

Стоимость билетов: 700-600-500 рублей

6+

СПЕКТАКЛИ

Путь Венички

8 февраля в 19:00 Тверской ТЮЗ приглашает на спектакль по великому произведению Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». В анонсе постановка обозначена как трагическая буффонада. На сцене — один актер. В Веничку перевоплощается Сергей Зюзин.

«Москва-Петушки» - это очень глубокое, трогательное, душевное произведение. Мистическое путешествие человека. Не смотрите. Что там много связано с алкоголем, это не важно.

«Москва-Петушки» - это путь. Путь главного героя - Венички Ерофеева - философа и алкоголика, лишнего человека и бунтаря, уличного трагика и комедианта. Его путь из Москвы в Петушки. Путь в земной рай... Но достижима ли мечта, или это всего лишь иллюзия?

Режиссёры-постановщики - Сергей Зюзин и Семён Ковалёв. Художник-постановщик - Валерий Ковалёв. Художник по свету - Александр Рязанцев.

Стоимость билетов: 500 рублей

18+

Обращаем внимание - на все вышеперечисленные мероприятия действует пушкинская карта.