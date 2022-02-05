Коронавирус в Твери, последние новости на 5 февраля 2022: травмпункт горбольницы №6 не работает и как открыть больничный по телефону

В ЦАП на Беляковском в Твери на днях - очередь около сорока человек. Фото: Алина ПЕТРОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 5 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 113209 случаев заражения (+ 1440 за сутки).

Выздоровели 92 333 пациента (+45 за сутки).

На карантине - 18414 заболевших, (+1389 за сутки). Госпитализировано за минувшие сутки 217.

Умерли 2461 человек (+3 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 651 528 человек, за сутки – 1982 человека.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 40117 случаев заражения коронавирусом (+533 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8896 (+132),

Ржев - 6229 (+64),

Калининский район - 5196 (+50),

Вышневолоцкий городской округ - 4260 (+42),

Торжок - 3894 (+53),

Кимры - 3261 (+52).

Графика: Яндекс

В Тверской области пациенты с признаками ОРВИ смогут оформить лист временной нетрудоспособности дистанционно. Планируется, что система начнет работать с 14.00 7 февраля.

Алгоритм таков: необходимо оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом на сайте medregtver.ru или позвонив по номеру 122;

когда пациенту позвонит врач, необходимо описать симптомы заболевания. После этого врач откроет больничный лист на 7 дней, назначит лечение. При необходимости пациент (исходя из жалоб и самочувствия) может быть направлен на очный прием специалиста;

на 7-й день – повторная аудиоконсультация, врач принимает решение о закрытии больничного листа, его продлении или направлении пациента на очный осмотр специалистом.

Если самочувствие пациента ухудшается, ему следует незамедлительно обратиться в центр амбулаторной помощи или вызвать врача на дом.

Исключительно очный прием предписан беременным женщинам, лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания. Также дистанционно не открываются больничные листы по уходу за ребенком, здесь также предписан только очный осмотр.

Травматологический пункт горбольницы №6 на улице Орджоникидзе в Твери временно не работает. Учреждение закрыто с 3 февраля. Об этом сообщает областной Минздрав.

Пациенты травматологического профиля Твери и Калининского района первичную экстренную и неотложную медицинскую помощь могут получить в травматологических пунктах городских клинических больниц №1 и №7, в соответствии с графиком работы.

Повторный прием пациентов Московского района осуществляется по месту первичного обращения, Калининского района – Калининской ЦРКБ (за исключением проведения антирабической терапии).

График работы Фото: Минздрав Тверской области