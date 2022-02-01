Более полумиллиарда рублей составила дополнительная выручка Калининской АЭС в январе 2022 года

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила 5,4 млрд рублей.

«Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполнено на 112,4%. Благодаря этому дополнительная выручка составила более 560 миллионов рублей», - сказал главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев. Он отметил, что главным приоритетом при производстве электрической и тепловой энергии всегда является обеспечение надежной и безопасной работы атомной станции, неукоснительное соблюдение принципов культуры безопасности на производстве.

За прошедший месяц в энергосистему было отпущено 2,6 млрд кВт*ч электроэнергии. При производстве аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более одного миллиона тонн углекислого газа.

Электроэнергии, выработанной Калининской АЭС за месяц, хватит, чтобы в течение трех месяцев снабжать электричеством всю Тверскую область. По данным экспертов, в среднем регион потребляет около 800 млн кВт*ч электроэнергии.

В настоящее время на Калининской АЭС в работе находятся три энергоблока. На энергоблоке №4 ведется плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.