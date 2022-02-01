Подтверждены планы по модернизации железнодорожного вокзала в Твери

В областном правительстве снова заговорили о планах по перестройке здания тверского вокзала. Фото: ПТО

1 февраля, в то время как после снегопадов автотрассы Верхневолжья расчищали от снега 390 машин спецтехники, в областном правительстве прошло очередное заседание. Главным вопросом в повестке стала реализация госпрограммы развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2022-2024 годы.

Губернатор Игорь Руденя резонно подчеркнул, что по этой программе поставлены масштабные задачи.

- Планируется, что в ближайшие три года будет приведено в нормативное состояние порядка 2500 километров региональных и местных дорог, - уточнил глава региона. - Отдельным направлением станет приведение в порядок сельских дорог. Также программа предусматривает реализацию крупных проектов. Это транспортная хорда, связывающая трассы М-9, М-10 и М-11, строительство «вылетных» магистралей в Твери на Бежецк, Кимры, Старицу. Будет продолжена реконструкция дорожной инфраструктуры к туристическим объектам и инвестиционным площадкам.

Губернатор - на заседании. Фото: ПТО

Не лишним будет напомнить, что в Твери уже началась реализация важного инфраструктурного проекта: идут подготовительные работы к строительству Западного моста через Волгу рядом с железнодорожным сооружением через реку.

Как нам сообщил областной Дорфонд, Западный мост будет шестиполосным, а отходящие от него дороги - четырехполосными. Подробности о параметрах моста читайте здесь.

Но вернемся к программе. В 2022-2024 годах по ней планируется отремонтировать более 1650 км региональных дорог и порядка 800 км местных дорог, свыше 2 тысяч погонных метров мостов и более 355 тыс. квадратных метров дворов, установить свыше 400 остановочных павильонов.

Также в стратегию развития дорожного хозяйства включен ремонт межмуниципальных дорог 2-го и 3-го классов.

В программе предусмотрены ремонт территорий возле больниц и поликлиник области, комплексное обновление линий наружного освещения и строительство велодорожек, включая федеральный веломаршрут из Москвы до Санкт-Петербурга, электрификация железнодорожной ветки до станции Ржев.

Особое внимание уделено в программе ремонту подъездов к инвестплощадкам и туристических маршрутов. Среди знаковых проектов - строительство транспортно-пересадочного узла с речным портом в Завидово и железнодорожной ветки до него.

Отдельно на заседании коснулись планов по модернизации железнодорожного вокзала в Твери (со строительством надземного пешеходного перехода, платформы и других объектов). В докладе от Минтранса прозвучало четко: они подтверждены, модернизация запланирована.

Напомним, что ранее областное правительство объявляло о планах по сносу старого здания вокзала и созданию нового транспортного комплекса на его месте. На этом заседании стало известно, что надземный пешеходный переход предполагается построить в 2023 году, платформу с навесом - в 2024-м.

Само здание вокзала запланировано снести, а вместо него построить новое. Эта работы начнутся, как пока объявлено, не раньше 20215 года.

Также в программе прописан дальнейший запуск синих автобусов «Транспорта Верхневолжья» в муниципалитетах. Планируется увеличить количество их маршрутов. Кроме того, заявлено о проекте создания современного электротранспорта в городе Твери. Неужели к нам опять вернутся трамваи или это будет что-то другое вроде электробусов?